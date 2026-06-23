Hang động sở hữu hẻm vực ngầm khổng lồ khiến cả thế giới choáng ngợp

Hang Škocjan là một trong những kỳ quan thiên nhiên nổi tiếng nhất của châu Âu và được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới năm 1986. Nằm gần làng Škocjan ở tây nam Slovenia, hệ thống hang động này được xem là một trong những ví dụ ngoạn mục nhất về địa hình karst trên Trái Đất. Chính từ vùng Karst của Slovenia mà thuật ngữ "karst" ngày nay đã được sử dụng trên toàn thế giới để chỉ những cảnh quan đá vôi bị nước bào mòn.

Ảnh: Wikimedia Commons

Điều khiến Hang Škocjan trở nên đặc biệt là sự hiện diện của sông Reka. Sau khi chảy qua các thung lũng trên mặt đất, con sông bất ngờ biến mất vào một hố sụt khổng lồ rồi tiếp tục hành trình trong lòng núi. Trong hàng triệu năm, dòng nước đã khoét sâu vào đá vôi, tạo nên một mê cung hang động đồ sộ với các hẻm vực ngầm, hồ nước và những khoang hang rộng lớn đáng kinh ngạc.

Ảnh: unaguiaenmimaleta

Trái tim của khu di sản là hẻm vực ngầm Škocjan, một trong những hẻm vực dưới lòng đất lớn nhất thế giới. Tại đây, dòng sông Reka chảy qua một không gian khổng lồ có nơi cao tới hơn 140m. Khi đứng trên những cây cầu dành cho du khách bắc ngang vực sâu, nhiều người có cảm giác như đang lơ lửng giữa một thế giới trong tiểu thuyết giả tưởng. Tiếng nước gầm vang vọng từ bên dưới càng làm tăng thêm vẻ huyền bí của cảnh quan.

Không giống những hang động nổi tiếng nhờ hệ thống thạch nhũ đồ sộ, Škocjan gây ấn tượng chủ yếu bởi quy mô không gian. Những căn phòng ngầm khổng lồ và các hẻm vực sâu tạo cảm giác choáng ngợp mà ít hang động nào trên thế giới có được. Dù vậy, nơi đây vẫn sở hữu nhiều nhũ đá, măng đá và các cấu trúc khoáng vật được hình thành qua hàng trăm nghìn năm.

Ảnh: Wikimedia Commons

Khu vực này còn có giá trị sinh học đáng kể. Hệ sinh thái ngầm của Škocjan là nơi cư trú của nhiều loài động vật thích nghi với bóng tối vĩnh cửu, bao gồm các loài côn trùng, giáp xác và động vật lưỡng cư hiếm gặp. Bên ngoài hang, cảnh quan karst với các hố sụt, thung lũng khô và đồng cỏ đá vôi cũng góp phần tạo nên một môi trường tự nhiên đặc sắc.

Con người đã biết đến khu vực Škocjan từ thời tiền sử. Các nhà khảo cổ học đã phát hiện nhiều dấu tích cho thấy hang động từng mang ý nghĩa tâm linh đối với các cộng đồng cổ đại. Trong nhiều thế kỷ, những khoảng không tối tăm và tiếng nước vang vọng từ vực sâu đã khiến nơi đây trở thành vùng đất gắn liền với truyền thuyết và sự kính sợ.

Ngày nay, Hang Škocjan không chỉ là niềm tự hào của Slovenia mà còn là một trong những địa điểm địa chất quan trọng nhất thế giới. Đây là nơi du khách có thể tận mắt chứng kiến sức mạnh của nước trong việc kiến tạo cảnh quan, đồng thời cảm nhận vẻ hùng vĩ của một thế giới ngầm được thiên nhiên điêu khắc qua hàng triệu năm.