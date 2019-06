Xạ thủ 19 tuổi tiêu diệt mục tiêu di động cách 1,6 km

Theo Daily Star, Andy McNab, một huyền thoại đặc nhiệm Anh, đã chia sẻ câu chuyện thú vị về xạ thủ trẻ tuổi trước ngày kỷ niệm của lực lượng vũ trang Anh. Câu chuyện thú vị tới mức Andy đánh giá nó là một trong những chi tiết thú vị nhất trong sự nghiệp của mình.

Phát súng bắn tỉa tiêu diệt một phiến quân Taliban từ khoảng cách không tưởng "Theo yêu cầu của bộ Quốc phòng trong cuộc chiến tại Iraq và Afghanistan, chúng tôi tới thăm binh sĩ bộ binh Anh đóng quân ở 2 quốc gia này và làm công tác tư vấn cho họ. Tôi gặp một chàng trai trẻ ở đó. Cậu ta chừng khoảng 19 tuổi, thuộc tiểu đoàn bộ binh, Trung đoàn Hoàng gia xứ Wales (PWRR).

Với khẩu súng bắn tỉa cỡ nòng lớn, thanh niên này đã tiêu diệt một mục tiêu di động ở khoảng cách 1,6 km. Điều đó quả thật đáng kinh ngạc", Andy chia sẻ.

Theo huyền thoại đặc nhiệm Anh, phát súng kinh ngạc của xạ thủ trẻ diễn ra vào năm 2010 trong một lần hoạt động ở Afghanistan.

"Phát đạn có lẽ trúng vào phần ngực hoặc bụng của một phiến quân Taliban. Đó quả thật là chuyện không tưởng", Andy nhấn mạnh một lần nữa.

Cựu đặc nhiệm Anh cho rằng việc bắn trúng một mục tiêu bất động ở khoảng cách đó đã rất khó khăn, vậy mà xạ thủ trẻ vẫn làm được với một mục tiêu di động.

Andy McNab được coi là huyền thoại của lực lượng đặc nhiệm Anh khi vượt qua những màn tra tấn man rợ trong một lần bị bắt khi làm nhiệm vụ. Năm 1991, Andy chỉ huy đội đặc nhiệm Anh Bravo Two Zero, gồm 8 người, thực hiện một nhiệm vụ tại Iraq. Tuy nhiên, nhiệm vụ này thất bại và Andy bị bắt giữ. Chỉ huy nhóm Bravo Two Zero khi đó bị thẩm vấn và tra tấn dã man trước khi được giải cứu. Câu chuyện của Andy trở thành một trong những câu chuyện nổi tiếng nhất trong lịch sử quân đội Anh.