Israel-Palestine đụng độ dữ dội vì kế hoạch hòa bình Trung Đông

Cố vấn cấp cao đồng thời là con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Jared Kushner, đã chủ trì khai mạc hội nghị quốc tế kéo dài 2 ngày (25-26/6) tại Bahrain nhằm kêu gọi sự ủng hộ cho kế hoạch hòa bình Trung Đông của Mỹ cũng như công bố một phần nội dung kế hoạch. Ảnh: Sputnik. Theo kế hoạch hòa bình Israel-Palestine, hay còn gọi là kế hoạch hòa bình Trung Đông, các nước tài trợ và nhà đầu tư sẽ đóng góp khoảng 50 tỷ USD trong vòng 10 năm. Trong đó, 28 tỷ USD sẽ rót về các vùng lãnh thổ của Palestine gồm Bờ Tây do Israel chiếm đóng và Dải Gaza. Ảnh: Ynetnews. Tuy nhiên, Palestine đã tẩy chay hội nghị tại Bahrain, tái khẳng định lập trường bác bỏ kế hoạch hòa bình Trung Đông của Mỹ vì cho rằng kế hoạch này thiên vị Israel và không giải quyết được những vấn đề cốt lõi trong cuộc xung đột Israel-Palestine. Ảnh: JTA. Ngoại trưởng Palestine Riyad al-Maliki tuyên bố, người dân và ban lãnh đạo Palestine sẽ không chấp nhận bất kỳ kế hoạch hay thỏa thuận nào không tương ứng với các chuẩn mực quốc tế, hiến chương và nghị quyết của Liên Hợp Quốc. Ảnh: Getty. Đụng độ dữ dội giữa lực lượng an ninh Israel và người biểu tình Palestine phản đối kế hoạch hòa bình Trung Đông của chính quyền Mỹ đã xảy ra tại khu vực Bờ Tây và Dải Gaza những ngày qua. Ảnh: Reuters. Hơi cay mù mịt trên đường phố tại khu định cư Do Thái Beit El ở khu vực Bờ Tây do Israel chiếm đóng hôm 25/6. Ảnh: Reuters. Cảnh sát Israel mang theo vũ khí trong cuộc đụng độ với người biểu tình Palestine phản đối hội thảo tại Bahrain ngày 25/6. Ảnh: Reuters. Một phụ nữ Palestine trùm kín mặt tham gia vào cuộc biểu tình ở thành phố Gaza ngày 25/6. Ảnh: Reuters. Những người phụ nữ Palestine tham gia cuộc biểu tình phản đối "thỏa thuận thế kỷ" của chính quyền Mỹ tại thành phố Gaza ngày 24/6. Ảnh: Reuters. Một binh sĩ Israel ném lựu đạn về phía người biểu tình Palestine gần khu định cư Do Thái Beit El ở Bờ Tây ngày 24/6. Ảnh: Reuters. Người biểu tình Palestine trúng hơi cay của lực lượng an ninh Israel hôm 25/6. Ảnh: Reuters. Một thanh niên cầm cờ Palestine và bức ảnh cố lãnh đạo Palestine Yasser Arafat và Tổng thống Mahmoud Abbas đi bộ trên đường phố mù mịt hơi cay gần khu định cư Beit El ngày 24/6. Ảnh: Reuters. Mời độc giả xem thêm video về căng thẳng giữa Israel và Palestine (Nguồn: VTC1)

Cố vấn cấp cao đồng thời là con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Jared Kushner, đã chủ trì khai mạc hội nghị quốc tế kéo dài 2 ngày (25-26/6) tại Bahrain nhằm kêu gọi sự ủng hộ cho kế hoạch hòa bình Trung Đông của Mỹ cũng như công bố một phần nội dung kế hoạch. Ảnh: Sputnik. Theo kế hoạch hòa bình Israel-Palestine, hay còn gọi là kế hoạch hòa bình Trung Đông, các nước tài trợ và nhà đầu tư sẽ đóng góp khoảng 50 tỷ USD trong vòng 10 năm. Trong đó, 28 tỷ USD sẽ rót về các vùng lãnh thổ của Palestine gồm Bờ Tây do Israel chiếm đóng và Dải Gaza. Ảnh: Ynetnews. Tuy nhiên, Palestine đã tẩy chay hội nghị tại Bahrain, tái khẳng định lập trường bác bỏ kế hoạch hòa bình Trung Đông của Mỹ vì cho rằng kế hoạch này thiên vị Israel và không giải quyết được những vấn đề cốt lõi trong cuộc xung đột Israel-Palestine. Ảnh: JTA. Ngoại trưởng Palestine Riyad al-Maliki tuyên bố, người dân và ban lãnh đạo Palestine sẽ không chấp nhận bất kỳ kế hoạch hay thỏa thuận nào không tương ứng với các chuẩn mực quốc tế, hiến chương và nghị quyết của Liên Hợp Quốc. Ảnh: Getty. Đụng độ dữ dội giữa lực lượng an ninh Israel và người biểu tình Palestine phản đối kế hoạch hòa bình Trung Đông của chính quyền Mỹ đã xảy ra tại khu vực Bờ Tây và Dải Gaza những ngày qua. Ảnh: Reuters. Hơi cay mù mịt trên đường phố tại khu định cư Do Thái Beit El ở khu vực Bờ Tây do Israel chiếm đóng hôm 25/6. Ảnh: Reuters. Cảnh sát Israel mang theo vũ khí trong cuộc đụng độ với người biểu tình Palestine phản đối hội thảo tại Bahrain ngày 25/6. Ảnh: Reuters. Một phụ nữ Palestine trùm kín mặt tham gia vào cuộc biểu tình ở thành phố Gaza ngày 25/6. Ảnh: Reuters. Những người phụ nữ Palestine tham gia cuộc biểu tình phản đối "thỏa thuận thế kỷ" của chính quyền Mỹ tại thành phố Gaza ngày 24/6. Ảnh: Reuters. Một binh sĩ Israel ném lựu đạn về phía người biểu tình Palestine gần khu định cư Do Thái Beit El ở Bờ Tây ngày 24/6. Ảnh: Reuters. Người biểu tình Palestine trúng hơi cay của lực lượng an ninh Israel hôm 25/6. Ảnh: Reuters. Một thanh niên cầm cờ Palestine và bức ảnh cố lãnh đạo Palestine Yasser Arafat và Tổng thống Mahmoud Abbas đi bộ trên đường phố mù mịt hơi cay gần khu định cư Beit El ngày 24/6. Ảnh: Reuters. Mời độc giả xem thêm video về căng thẳng giữa Israel và Palestine (Nguồn: VTC1)