Vụ ám sát Tổng thống Mỹ bí ẩn nhất lịch sử - John F. Kennedy

Những bí ẩn xung quanh vụ ám sát Kennedy



Cố Tổng thống Mỹ John F. Kennedy bị bắn vào lúc 12h30 ngày 22/11/1963 khi ông và phu nhân đang di chuyển trên chiếc xe Limousine trong chuyến thăm thành phố Dallas, bang Texas.

Cuộc điều tra sau đó tốn nhiều giấy mực của báo chí. Lee Harvey Oswald (sinh năm 1939) đã bị cáo buộc là tay súng đã ám sát Tổng thống Kennedy. Tuy nhiên, Oswald sau đó liên tục khai rằng y không sát hại ông Kennedy. Và một điều gây tranh cãi nữa là Jack Rubinstein, một chủ hộp đêm ở thành phố Dallas, bắn chết Oswald ngay tại đồn cảnh sát thành phố chỉ sau đó vài ngày.

Jack Rubinstein, là một kẻ đồng tính luyến ái, có quan hệ với mafia và các băng đảng Cuba lưu vong. Y giải thích hành động giết Oswald là để báo thù cho Tổng thống.

Tổng thống Kennedy với vợ ngồi trên xe hơi ngay trước thời điểm bị ám sát. Ảnh: AP.

Cuối năm 1966, Rubinstein khi đó đang bị tống giam, đột ngột ngã bệnh. Y lại được đưa vào quân y viện Parkland và chết ở đó ngày 3/1/1967, theo bác sĩ là do bệnh ung thư.

Tuy vậy, có một chi tiết đáng chú ý hơn là: Trước khi Rubinstein chết ít lâu, phóng viên truyền hình Dorothy Kengalan đến gặp y. Sau cuộc gặp, Kengalan tuyên bố là sẽ cho đăng tải một thông tin giật gân. Nhưng bài báo chưa kịp đăng thì xảy ra vụ "Nhật thực New York" nổi tiếng lúc bấy giờ - do trục trặc kĩ thuật mà cả vùng Manhattan bị mất điện suốt 30 phút đồng hồ. Khi điện sáng trở lại thì Kengalan đã chết, đến nay vẫn chưa tìm ra thủ phạm. Người ta cho rằng, rất có thể Kengalan đã bị thủ tiêu để bịt đầu mối cho một âm mưu cực kì to lớn.

Cục Hình sự Moscow (Liên Xô trước đây) đã có một nghiên cứu độc đáo là xem xét lại vụ ám sát Kenndy theo hướng xuất phát của phát súng - từ phía sau hay từ phía trước Kennedy. Xem xét các bức ảnh chụp khẩu súng, đầu đạn, vỏ đạn, các vết thương và trang phục của Tổng thống Kennedy và Thống đốc Connally, các chuyên gia ở đây khẳng định: có hai phát súng được bắn đi từ phía sau Kennedy, một từ trên xuống và một từ phía phải. Kết luận này là trái ngược với công bố chính thức cho rằng Oswald đã bắn vào Tổng thống từ phía trước.

Nhiều chuyên gia cho rằng chết rồi, Kennedy còn bị bắn 2 phát đạn nữa và chính 2 phát đạn này mới là của Oswald bắn, vì nơi Oswald ẩn nấp nằm ở hướng phía sau xe của Kennedy. Như vậy, Kennedy đã chết trước khi bị dính đạn của Oswald, bởi một tay súng khác.

Ngoài ra, điều tra chính thức cho rằng viên đạn đầu đã bắn trúng cả Kennedy, cả Connally. Tuy nhiên, một số chuyên gia lại cho rằng Connally bị thương sau phát đạn thứ nhất (bắn vào Kennedy) là 1,6 giây, tức không phải là do Oswald bắn. Lí do là khẩu súng sử dụng gây án (khẩu Manliker-Carcano) không thể bắn với tốc độ lớn hơn 2,3 giây.

Việc Oswald bị giết bí ẩn cùng những lời khai mập mờ liên quan đến vụ ám sát khiến dư luận Mỹ bùng lên nhiều nghi hoặc. 60 năm sau ngày Tổng thống John F. Kennedy bị ám sát cũng là từng ấy năm tồn tại câu chuyện bí ẩn nhất trong lịch sử Mỹ và những cuộc tranh cãi không dứt về động cơ của kẻ đã giết ông.