Toàn cảnh Tòa án Mỹ bắt đầu phiên xét xử cựu Tổng thống Trump

Ngày 15/4, ông Donald Trump có mặt tại Tòa án Hình sự Manhattan ở thành phố New York trong ngày đầu tiên diễn ra phiên tòa xét xử ông với cáo buộc trả tiền để mua chuộc một diễn viên phim người lớn. (Nguồn ảnh: Reuters) Todd Blanche, luật sư của ông Trump, đi cạnh cựu Tổng thống Mỹ khi tới Tòa án Hình sự Manhattan ngày 15/4. Ông Trump tới tòa án cùng đội ngũ pháp lý của mình. Ông Trump ngồi cùng luật sư Todd Blanche trước Thẩm phán Juan Mercan, khi phiên tòa xét xử ông ở thành phố New York bắt đầu ngày 15/4. Ông Trump đến tòa án cùng với đội ngũ pháp lý của ông trước khi bắt đầu lựa chọn bồi thẩm đoàn. Cựu Tổng thống Donald Trump trở lại phòng xử án sau khi tạm dừng việc lựa chọn bồi thẩm đoàn tại Tòa án Hình sự Manhattan, ngày 15/4. Đây là phiên tòa đầu tiên mang tính lịch sử đối với một cựu Tổng thống Mỹ và có thể là bước ngoặt đối với cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024 mà ứng cử viên của Đảng Cộng hòa này đang tìm cách trở lại nắm quyền. Các công tố viên New York cáo buộc cựu Tổng thống Mỹ Trump làm giả hồ sơ để che đậy khoản thanh toán 130.000 USD trong những ngày cuối cùng của chiến dịch tranh cử tổng thống hồi năm 2016. Số tiền này được cho là để mua chuộc sự im lặng của diễn viên phim người lớn Stormy Daniels. Tuy nhiên, ông Trump phủ nhận mối quan hệ này.Theo trình tự xét xử, việc lựa chọn 12 thành viên bồi thẩm đoàn và 6 người thay thế từ nhóm cư dân ở Manhattan dự kiến sẽ mất khoảng một tuần, sau đó là lấy lời khai của các nhân chứng. Trong phiên tòa ngày 15/4, Thẩm phán Juan Merchan chủ trì phiên tòa xét xử ông Trump đã không chấp nhận hàng chục người có khả năng được lựa chọn vào bồi thẩm đoàn của thành phố New York với lý do những người này không thể đưa ra phán xét công bằng trong vụ án này. Phiên tòa dự kiến kéo dài 6 tuần. Nếu bị kết án, ông Trump có khả năng phải đối mặt với án tù, nhưng các chuyên gia pháp lý cho rằng điều này khó xảy ra. >>> Mời độc giả xem thêm video: Tổng Thống Mỹ Joe Biden tuyên thệ nhậm chức hồi năm 2021 (Nguồn video: VTV)

Ngày 15/4, ông Donald Trump có mặt tại Tòa án Hình sự Manhattan ở thành phố New York trong ngày đầu tiên diễn ra phiên tòa xét xử ông với cáo buộc trả tiền để mua chuộc một diễn viên phim người lớn. (Nguồn ảnh: Reuters) Todd Blanche, luật sư của ông Trump, đi cạnh cựu Tổng thống Mỹ khi tới Tòa án Hình sự Manhattan ngày 15/4. Ông Trump tới tòa án cùng đội ngũ pháp lý của mình. Ông Trump ngồi cùng luật sư Todd Blanche trước Thẩm phán Juan Mercan, khi phiên tòa xét xử ông ở thành phố New York bắt đầu ngày 15/4. Ông Trump đến tòa án cùng với đội ngũ pháp lý của ông trước khi bắt đầu lựa chọn bồi thẩm đoàn. Cựu Tổng thống Donald Trump trở lại phòng xử án sau khi tạm dừng việc lựa chọn bồi thẩm đoàn tại Tòa án Hình sự Manhattan, ngày 15/4. Đây là phiên tòa đầu tiên mang tính lịch sử đối với một cựu Tổng thống Mỹ và có thể là bước ngoặt đối với cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024 mà ứng cử viên của Đảng Cộng hòa này đang tìm cách trở lại nắm quyền. Các công tố viên New York cáo buộc cựu Tổng thống Mỹ Trump làm giả hồ sơ để che đậy khoản thanh toán 130.000 USD trong những ngày cuối cùng của chiến dịch tranh cử tổng thống hồi năm 2016. Số tiền này được cho là để mua chuộc sự im lặng của diễn viên phim người lớn Stormy Daniels. Tuy nhiên, ông Trump phủ nhận mối quan hệ này. Theo trình tự xét xử, việc lựa chọn 12 thành viên bồi thẩm đoàn và 6 người thay thế từ nhóm cư dân ở Manhattan dự kiến sẽ mất khoảng một tuần, sau đó là lấy lời khai của các nhân chứng. Trong phiên tòa ngày 15/4, Thẩm phán Juan Merchan chủ trì phiên tòa xét xử ông Trump đã không chấp nhận hàng chục người có khả năng được lựa chọn vào bồi thẩm đoàn của thành phố New York với lý do những người này không thể đưa ra phán xét công bằng trong vụ án này. Phiên tòa dự kiến kéo dài 6 tuần. Nếu bị kết án, ông Trump có khả năng phải đối mặt với án tù , nhưng các chuyên gia pháp lý cho rằng điều này khó xảy ra. >>> Mời độc giả xem thêm video: Tổng Thống Mỹ Joe Biden tuyên thệ nhậm chức hồi năm 2021 (Nguồn video: VTV)