Thi thể người phụ nữ bên bức thư tình bị xé toạc

Từ đồng nghiệp đến tình yêu

Heather Jordan (34 tuổi, sống ở Anh) làm công việc dọn dẹp tại 2 cửa hàng bán lẻ. Người phụ nữ này vốn dĩ bị trầm cảm và chứng tự làm hại bản thân nên chuyện tình duyên cũng dang dở nhiều lần.

Heather có một người đồng nghiệp cùng làm công việc dọn dẹp buổi sáng là Martin Corn. Người đàn ông này từng có môt đời vợ. Ngoài làm việc cùng chỗ với Heather, anh ta còn làm tại một nơi khác.

Sau lần gặp gỡ đầu tiên tại nơi làm việc, Martin và Heather đi uống cà phê, đi chơi ở một số địa điểm và chơi bowling cùng nhau. Heather mô tả đó là mối quan hệ bạn bè mà không có "chuyện ấy".

Từ những lần đi chơi, nói chuyện, Martin có tình cảm với Heather. Người đàn ông này viết thư và gửi quà tặng cho cô. Có lần Martin để một tấm thiệp, một con gấu bông và hoa hồng trước cửa nhà Heather vào ngày Valentine. Trong một lá thư khác, Martin thừa nhận bản thân mê mẩn Heather.

Tuy nhiên, Martin theo dõi Heather, muốn chiếm người phụ nữ này là của riêng mình. Một người bạn của Heather tiết lộ, Heather thấy Martin theo dõi cô tại nơi làm việc, nhưng cô chỉ xem anh ta là một người bạn tốt bụng.

Theo lời người bạn của Heather, hồi tháng 1/2018, Heather nghĩ đến nghỉ việc. Mặc dù không nói lý do nhưng có lẽ do Martin quá bám sát theo cô. Heather cũng tiết lộ với người bạn này về việc sẽ khiếu nại lên cơ quan chức năng, do cô bị Martin quấy rối trong khi đang làm việc.

Với suy nghĩ cô có người khác, Martin càng ghen tuông và theo sát Heather. Anh ta cho rằng cô cặp kè với một người giám sát tại nơi làm việc. Thậm chí, người đàn ông này còn đưa ra thời gian biểu, yêu cầu Heather phải dành những khoảng thời gian nhất định để ở bên mình.

Ngày 18/2/2018, Heather rời nhà lúc 5h15 sáng để tới làm công việc dọn dẹp ở cửa hàng. Khi đi qua công viên Lyngford gặp Martin,. Heather nói hãy để cô yên và xé toạc bức thư tình của anh ta. Sau khi Heather có hành động như vậy, Martin khống chế và siết cổ nạn nhân khiến cô tử vong.

Thi thể của người phụ nữ này được một người dắt chó đi dạo trong công viên tìm thấy. Bên cạnh thi thể của Heather là bức thư tình bị xé thành nhiều mảnh.

Cảnh sát đã gom các mảnh giấy bị xé và ghép lại để xem nội dung bên trong. Các mảnh giấy được ghép lại tiết lộ đó là bức thư mà Martin viết cho Heather. Trong đó, anh ta nói về tình yêu mà bản thân dành cho Heather.

Bức thư bên cạnh thi thể nạn nhân.

"Anh mong có em ở bên cạnh. Hi vọng sẽ không quá lâu, em yêu. Hãy nhớ rằng, anh yêu em rất nhiều, rất nhiều và luôn yêu em", một đoạn nội dung trong bức thư.

Khi cảnh sát xác định Martin là nghi phạm, anh ta vẫn bịa chứng cứ ngoại phạm. Ban đầu, anh ta nói bản thân thức dậy lúc 5h20 sáng và đến thẳng chỗ làm chứ không gặp nạn nhân. Martin cho biết, bản thân không có động cơ giết Heather vì là người yêu cô.

Cảnh sát tìm thấy một chiếc túi trong đó có áo của Martin đã mặc khi sát hại Heather và một điện thoại còn lưu tin nhắn được gửi cho nạn nhân và từ nạn nhân gửi đến cho anh ta. Bằng chứng khác quan trọng không kém để tố cáo Martin gây ra sự việc là ADN của người này được tìm thấy trên túi xách cũng như trước và sau áo của nạn nhân.

Trước các bằng chứng có được, Martin bị bắt giữ. Anh ta hầu tòa không lâu sau đó và lĩnh án tù chung thân. Mặc dù sự việc đã trôi qua, hung thủ đang phải đền tội, nhưng nỗi đau để lại cho gia đình nạn nhân chưa thể nguôi ngoai.