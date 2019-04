Ấn Độ và Pakistan lại 'nói chuyện' với nhau bằng trọng pháo, máu đã đổ

Trang tin Defencenews vừa cho biết, Pakistan vừa chịu thương vong lớn khi đấu pháo với Ấn Độ. Thủ tướng Modi đã lệnh cho tất cả các lực lượng không quân, hải quân và lục quân sẵn sàng chiến đấu. Phía Ấn Độ tuyên bố sáng hôm 5/4 rằng Quân đội Pakistan đã hỗ trợ Nhóm hành động biên giới (BAT) và các nhóm khủng bố khác ở dọc biên giới, giúp chúng tấn công vào lãnh thổ Ấn Độ trước cuộc bầu cử Quốc hội nước này. Một số nguồn tin cho biết, sau cuộc đấu pháo dữ dội, phía Pakistan đã phải dùng tới đường dây nóng điện đàm với Quân đội Ấn Độ nhằm tháo gỡ bế tắc trên dọc đường LoC giữa 2 quận Poonch và Rajouri. Phía Ấn Độ tạm ngừng bắn pháo nhưng cũng cảnh báo rằng họ có quyền tiêu diệt các tay súng khủng bố trước khi chúng xâm nhập vào lãnh thổ Ấn Độ. Dù vậy phía Ấn Độ cho rằng các thành viên của BAT, bao gồm cả biệt đội cảm tử của Lashkar-e-Toiba (LeT) là những kẻ bị tiêu diệt chứ không phải quân đội chủ lực Pakistan. Ấn Độ cho hay, những kẻ khủng bố này đã đồn trú trên đường LoC trong lãnh thổ Pakistan và được Quân đội Pakistan hỗ trợ. Trước đó, ngày 3/4 Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã triệu tập một cuộc họp nội các với sự tham dự của Cố vấn An ninh Quốc gia và các tướng lĩnh khác nhằm bàn về khả năng sẵn sàng phát động một cuộc tấn công nữa nhằm vào Pakistan. Sau khi cuộc họp kết thúc, Thủ tướng Modi ra lệnh cho các lực lượng nước này được toàn quyền đối phó với Pakistan. Sau cuộc không chiến ngày 17/2, phía Ấn Độ tăng cường cảnh giác và cho biết, họ đã phát hiện nhóm BAT và các kẻ xâm nhập có thể tấn công vào các vị trí phòng thủ của quân đội nước này dưới hỏa lực yểm trợ của Pakistan. Ngay lập tức phía Ấn Độ đã đưa ra cảnh báo cứng rắn với Pakistan rằng họ sẽ tiếp tục tấn công trả đũa ồ ạt để đảm bảo rằng những kẻ khủng bố sẽ bị ngăn chặn hoặc tiêu diệt. Sau khi không có phản hồi, hai bên đã đấu pháo dữ dội, nhưng phía quân đội Pakistan tuyên bố họ đã phải hứng chịu thương vong lớn do hỏa lực của Ấn Độ. Hiện các cuộc đấu súng lẻ tẻ diễn ra thường xuyên, trong khi các cuộc đấu pháo dữ dội có nguy cơ bùng phát bất cứ lúc nào.

