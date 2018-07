Thái Lan vỡ òa hạnh phúc vì đội bóng được giải cứu

Tối 10/7, giới chức Thái Lan xác nhận toàn bộ 13 thành viên đội bóng nhí Lợn Hoang đã được đưa ra khỏi hang Tham Luang an toàn sau 18 ngày mắc kẹt. Thông tin này thực sự đã khiến người dân xứ sở Chùa Vàng vỡ òa hạnh phúc sau bao ngày chờ đợi trong lo âu. Ảnh: AP. Phản ứng vui mừng của người dân địa phương sau khi nghe tin giải cứu đội bóng Thái Lan thành công gần bệnh viện ở tỉnh Chiang Rai. Ảnh: Getty. Nữ tình nguyện viên vô cùng phấn khởi sau khi bé trai cuối cùng và huấn luyện viên 25 tuổi của đội bóng được đưa lên trực thăng tới bệnh viện tối 10/7. Ảnh: Reuters. Mọi người đập tay ăn mừng bên ngoài bệnh viện tỉnh Chiang Rai tối 10/7. Ảnh: Getty. Không chỉ có nụ cười mà còn có cả những giọt nước mắt nhưng đó là giọt nước mắt hạnh phúc sau khi cả 13 thành viên đội bóng Lợn Hoang được giải cứu an toàn. Ảnh: Getty. Hàng trăm người tập trung tại ngã ba trước bệnh viện Chiang Rai Prachanukroh, nơi các cầu thủ đội bóng Thái Lan đang được điều trị sau khi ra khỏi hang Tham Luang hôm 8 và 9/7, đã vỗ tay khi xe cứu thương chở những thành viên cuối cùng của đội bóng đi qua tối 10/7. Ảnh: Getty. Trước đó, nhiều người dân cũng tập trung bên đường để vẫy chào chiếc xe cứu thương cuối cùng rời một sân bay quân sự ở Chiang Rai để đưa các thành viên đội bóng tới bệnh viện. Ảnh: Reuters. Nhiều người dân đổ ra đường phố ở Chiang Rai để tận mắt chứng kiến những chiếc xe cứu thương đưa các em nhỏ tới bệnh viện sau khi ra khỏi hang Tham Luang hôm 10/7. Ảnh: Getty. Các em học sinh của trường Mae Sai Prasisart cầu nguyện sau khi nghe tin một số thành viên của đội bóng được giải cứu hôm 9/7. Ảnh: Reuters. Cách "ăn mừng" của bốn thành viên lực lượng đặc nhiệm SEAL của Hải quân Thái Lan. Ảnh: Daily Mail. Người lớn, trẻ nhỏ, ai cũng vui mừng sau khi toàn bộ các thành viên đội bóng nhí Thái Lan ra khỏi hang an toàn sau những ngày giải cứu đầy kịch tính. Ảnh: Getty. Mời độc giả xem video: Các tình nguyện viên Thái Lan ăn mừng chiến dịch giải cứu đội bóng nhí thành công (Nguồn: Daily Mail)

