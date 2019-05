Sụp đổ tại Syria, phiến quân IS “bành trướng” lãnh thổ tại Ấn Độ

(Kiến Thức) - Phiến quân IS mới đây tuyên bố thành lập một "tỉnh" mới ở Ấn Độ, sau cuộc đụng độ giữa quân nổi dậy và lực lượng an ninh tại khu vực tranh chấp Kashmir khiến một tay súng thiệt mạng.

Theo hãng thông tấn Reuters, hãng Amaq - "loa tuyên truyền" của phiến quân IS, ngày 11/5 thông báo nhóm khủng bố này đã thành lập một "tỉnh" mới tại Ấn Độ có tên Wilayah of Hind, sau cuộc đụng độ giữa quân nổi dậy và lực lượng an ninh tại khu vực tranh chấp Kashmir khiến một tay súng thiệt mạng.

Tổ chức khủng bố IS cũng khẳng định đã gây thương vong cho binh sĩ Quân đội Ấn Độ tại thị trấn Amshira trong vùng Kashmir.

Các tay súng phiến quân IS. Ảnh: FN.

Tuyên bố thành lập tỉnh mới của IS được cho là nhằm củng cố vị thế của nhóm khủng bố này sau sự sụp đổ tại Syria, đồng thời giúp chúng đặt nền móng trong việc xây dựng lại cái gọi là "Vương quốc Hồi giáo".

Trước đó, ngày 9/5, cảnh sát Ấn Độ đã tiêu diệt một chiến binh có tên Ishfaq Ahmad Sofi trong cuộc giao tranh tại Shopian, Kashmir. Một quan chức cho hay, Sofi đã gia nhập nhiều nhóm phiến quân tại Kashmir trong hơn một thập kỷ trước khi cam kết trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng.