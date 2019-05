Loạt hình ấn tượng về Tổng Tư lệnh Tối cao Kim Jong-un

Hãng thông tấn Reuters mới đây đăng tải loạt ảnh ấn tượng về nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong vai trò Tổng Tổng Tư lệnh Tối cao Kim Jong-un Quân đội Triều Tiên. (Nguồn ảnh: Reuters) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đứng cạnh tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-15 đã được phóng thử thành công. Bức ảnh do hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) công bố vào ngày 30/11/2017. Ông Kim nhìn qua kính viễn vọng trên tàu ngầm trong buổi thị sát Đơn vị Hải quân 167 của Quân đội Nhân dân Triều Tiên. Bức ảnh được công bố ngày 16/6/2014. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un cười tươi sau một vụ phóng thử tên lửa đạn đạo của nước này năm 2017. Ông Kim đứng gần tên lửa đạn đạo chiến lược tầm xa Hwasong-12 trong bức ảnh được công bố ngày 15/5/2017. Phản ứng vui mừng của Chủ tịch Kim Jong-un sau vụ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-14. Bức ảnh được công bố ngày 5/7/2017. Ông Kim Jong-un trong bức ảnh được công bố vào ngày 15/3/2016. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un giám sát vụ phóng thử tên lửa Pukguksong-2 năm 2017. Chủ tịch Kim Jong-un cười tươi khi đến giám sát một vụ phóng thử tên lửa trong bức ảnh được công bố ngày 4/3/2016. Ông Kim Jong-un đưa ra chỉ đạo cho các phi công chiến đấu trước một buổi tập luyện của họ. Bức ảnh do KCNA đăng tải ngày 21/12/2016. Ông Kim Jong-un giám sát vụ thử vũ khí dẫn đường chống tăng. Bức ảnh được công bố ngày 27/2/2015. Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đưa ra chỉ đạo trong vụ phóng thử tên lửa chiến thuật do các đơn vị thuộc Lực lượng Chiến thuật Quân đội Triều Tiên thực hiện. Bức ảnh do KCNA công bố vào ngày 10/7/2014. Mời độc giả xem thêm video: Đoàn tàu chở nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tới Việt Nam dự Thượng đỉnh Mỹ-Triều 2 (Nguồn: VTV24)

