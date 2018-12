Serbia kêu gọi LHQ họp khẩn về việc Cosovo thành lập quân đội riêng

Serbia đã yêu cầu một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sau khi Kosovo thành lập quân đội riêng.

Tổng thống Serbia - Aleksandar Vucic hôm 14/12 hối thúc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc triệu tập một cuộc họp khẩn sau khi chính quyền Kosovo trước đó cùng ngày bỏ phiếu tán thành việc thành lập quân đội riêng.

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic nhấn mạnh: “Chúng tôi đã xác định rằng, các hành động của Kosovo và của các bên ủng hộ họ đã vi phạm tinh thần đối thoại của chúng tôi, đồng thời đặt ra nhiều nguy cơ cho hòa bình và an ninh của khu vực Tây Balkan. Do đó, Serbia đã yêu cầu một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc”.

Tổng thống Aleksandar Vucic. Ảnh: CorD Magazine.

Bộ Ngoại giao Nga, thành viên nòng cốt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng đưa ra tuyên bố cảnh báo rằng việc thành lập quân đội Kosovo đã vi phạm nghị quyết của Hội đồng này đưa ra năm 1999 và có thể kéo theo một cuộc xung đột vũ trang khác trong khu vực.

Các nhà lãnh đạo Serbia ngay lập tức đã phản đối gay gắt động thái mới nhất này của Kosovo , đồng thời khẳng định sẽ có biện pháp trả đũa. Theo đề xuất được thông qua, quân đội Kosovo sẽ được nâng cấp dần trong vòng 10 năm từ lực lượng an ninh hiện có, và khi đó quân đội Kosovo sẽ sở hữu khoảng 5.000 binh sĩ chính quy và 3.000 binh sĩ dự bị. Cũng giống như lực lượng an ninh, quân đội Kosovo có nhiệm vụ chính là đối phó khủng hoảng và tham gia vào các hoạt động bảo vệ dân sự.