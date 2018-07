Quý tử của thủ lĩnh IS bị tiêu diệt ở Syria

Trong một tuyên bố được kênh tuyên truyền của tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đưa ra ngày 3/7, IS xác nhận tên Al-Badri, con trai của thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi, đã thiệt mạng trong một "chiến dịch chống lại cộng đồng Nussayriyyah và người Nga tại nhà máy nhiệt điện ở Homs". Nussayriyyah là từ được IS sử dụng để chỉ cộng đồng người Alawit theo Hồi giáo Shiite tương tự Tổng thống Bashar al-Assad.

Con trai của thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi vừa bị tiêu diệt. Ảnh: newsweek. Phiến quân IS tuyên bố thành lập "nhà nước Hồi giáo" tại Syria và Iraq vào năm 2014, sau đó chiếm 1/3 lãnh thổ Iraq trong một cuộc tấn công quy mô lớn. Tuy nhiên, các chiến dịch quân sự của quân đội Chính phủ Syria được Nga yểm trợ và liên quân do Mỹ dẫn đầu đã giải phóng phần lớn các vùng lãnh thổ từ tay IS, khiến chúng phải co cụm tại một số cứ điểm trên sa mạc. Hiện IS chỉ còn kiểm soát không quá 3% lãnh thổ Syria.