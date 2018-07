Bí quyết sinh tồn suốt 9 ngày trong hang của đội bóng Thái Lan

Đêm 2/7, người dân Thái Lan như vỡ òa hạnh phúc khi có thông tin lực lượng cứu hộ tìm thấy 13 thành viên của đội bóng Lợn Hoang, mất tích trong hang động ngập nước Tham Luang ở tỉnh Chiang Rai từ hôm 23/6. Ảnh: Asiaone. Khi đó, 12 cầu thủ nhí, trong độ tuổi từ 11 đến 16, và huấn luyện viên 25 tuổi của đội bóng đang đứng túm tụm trong hang trên một vách đá nhỏ bị nước bủa vây. Ảnh: Asiaone. Một điều đang được dư luận hết sức quan tâm đó chính là "bí quyết" gì giúp các thành viên đội bóng Thái Lan này có thể sống sót trong hang động ngập nước thời gian dài như vậy? Ảnh: Asiaone. Trang The Nation dẫn lời Supat Khamsueb, một nhân viên cứu hộ, nói rằng các thành viên đội bóng đã uống nước nhỏ giọt từ nhũ đá trong hang và hạn chế tối đa vận động. Nhờ đó, họ có thể sống sót kỳ diệu trong điều kiện khắc nghiệt suốt 9 ngày. Ảnh: Asiaone. Trên trang Facebook cá nhân, ông Supat cho biết đã theo dõi các cuộc trò chuyện qua sóng radio giữa lực lượng SEAL của Hải quân Thái Lan với các bé trai bị mắc kẹt. Ảnh: Asiaone. “Lực lượng SEAL đã hỏi các cậu bé cách sống sót và các cháu kể đã cố gắng nằm im, uống nước nhỏ giọt từ đá vôi trong hang”, Supat Khamsueb cho hay. Ảnh: Asiaone. Ngoài ra, một số chuyên gia về cứu hộ hang động đã đưa ra giả thuyết một số yếu tố giúp các thành viên đội bóng này kéo dài sự sống trong trường hợp không mang theo nhiều đồ ăn, thức uống. Ảnh: Asiaone. Điều phối viên Tim White đến từ Ủy ban Cứu hộ Hang động Mỹ nhận định các em là những vận động viên nên có thể lực tốt và đó là một trong những yếu tố giúp các em sống sót. Ảnh: Reuters. Cũng theo ông White, nhiệt độ khá ấm trong hang được cho là một yếu tố nữa cứu mạng đội bóng. Ảnh: Reuters. Được biết, mức nhiệt trung bình hàng năm của khu vực bên ngoài và trong hang Tham Luang Nang Non ở mức trên 15 độ C đến 26 độ C. Rất may mắn cho đội bóng là chỉ từ dưới 15 độ C thì tình trạng giảm thân nhiệt mới bắt đầu là mối đe dọa với sức khỏe. Ảnh: Asiaone. Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha tới khu vực hang động nơi các thành viên đội bóng Lợn Hoang mất tích trước đó để khích lệ tinh thần lực lượng cứu hộ cũng như người thân của đội bóng này. Ảnh: Asiaone. Nụ cười hạnh phúc của người thân các thành viên đội bóng sau khi nghe tin tốt lành hôm 2/7. Ảnh: Asiaone.

Mời độc giả xem video: Tìm thấy đội bóng Thái Lan mắc kẹt trong hang động suốt 9 ngày (Nguồn: CNN)

