Truy lùng kẻ đốt xác nữ người mẫu: Manh mối từ chiếc răng khôn

Chris Cruz là người mẫu, diễn viên nghiệp dư và chuẩn bị học y khoa tại Đại học British Columbia. Ngoài ra Chris còn làm kiếm tiền bằng công việc thoát y ở hộp đêm và bán dâm cho các quý bà. Những người biết Chris nói anh ta nghiện cocaine. Chris khai rằng anh ta tới hai hộp đêm vào buổi tối Mary-Lynn mất tích và một người bạn đưa cho anh ta chiếc ví của Mary-Lynn vào ngày hôm sau. Khi cảnh sát yêu cầu kiểm tra xe hơi của Chris, anh ta nói do hỏng nên để ở nhà bà. Nhưng các nhà điều tra phát hiện Chris lái chiếc xe tới trụ sở cảnh sát để trả lời thẩm vấn. Tại sao anh ta nói dối? Trong video từ camera giám sát của ngân hàng, người phụ nữ mạo danh Mary-Lynn nhìn về phía một người đàn ông bên ngoài qua cửa sổ khi nói chuyện với giao dịch viên để rút tiền. Nhưng vì nắng hắt từ bên ngoài nên cảnh sát không thể thấy mặt của người đàn ông. Nhờ kỹ thuật khử lóa tài tình của một chuyên gia ảnh, các nhà điều tra có thể thấy rõ mặt của người đứng bên ngoài ngân hàng. Đó là Chris Cruz. Khi chuyên viên pháp y kiểm tra xe hơi của Chris, họ thấy nhiều vết máu bên trong và ngoài xe. Các nhà điều tra cũng thấy một khẩu súng trường, một áo khoác và một can đựng xăng trong xe. Loại đạn trong tử thi cháy xém trùng với loại đạn mà khẩu súng bắn ra. Một dây chuyền nhuốm máu nằm trong túi áo khoác. Dây chuyền trong túi áo khoác của Chris giống hệt dây chuyền của Mary-Lynn. Nhiều đồ vật trong xe (bao gồm một thanh sắt, một cuốn album, lốp dự phòng, quần, áo) dính máu. Mặc dù vậy, cảnh sát vẫn chưa thể kết tội Chris, vì họ không có máu hay DNA của tử thi cháy đen để đối chiếu với máu trên xe. Lửa đã phá hủy nước bọt, nang tóc, da, máu - những thứ mà kỹ thuật viên có thể sử dụng để phân tích DNA vào thời điểm đó. Đúng lúc các điều tra viên bế tắc, một chuyên gia pháp y hàng đầu về răng đưa ra ý tưởng phân tích DNA từ một răng khôn của nạn nhân. Vì chiếc răng này nằm dưới xương hàm nên nó chịu tác động của ngọn lửa ở mức thấp nhất so với những răng khác. Đây là ý tưởng táo bạo, vì trước thời điểm ấy, chẳng nhà khoa học nào phân tích DNA từ răng. Chuyên gia pháp y lấy mô từ răng khôn của nạn nhân và máu từ xe của Chris để phân tích. Nhờ áp dụng những công nghệ hiện đại nhất thời bấy giờ, họ đã có DNA từ mô trong răng khôn. Nó trùng khớp với DNA từ máu bên trong và bên ngoài xe của Chris. Nhờ chứng cứ pháp y vô cùng quý giá, cảnh sát có lý do để bắt Chris Cruz vì tội sát hại Mary-Lynn Breeden. Họ tin rằng Mary Lynn và Chris Cruz cùng làm người mẫu và đều nghiện cocaine nên quen nhau. Vào đêm 5/7/1991, Mary-Lynn cùng bạn trai vào hộp đêm để giải khuây và Chris Cruz cũng tới đó. Vì Mary-Lynn đùa cợt với mấy nam giới nên bạn trai cô ta tức giận và bỏ về trước. Đúng lúc ấy Mary-Lynn thèm ma túy nên đã nói chuyện với Chris và anh ta đồng ý giúp cô mua "hàng trắng". Rạng sáng ngày 6/7/1991, Chris và Mary-Lynn rời khỏi hộp đêm để kiếm cocaine. Trong quá trình di chuyển trên xe của Chris, hai người cãi nhau. Khi cuộc cãi vã lên tới đỉnh điểm, Chris dừng xe và cả hai người bước ra ngoài để tiếp tục đấu khẩu. Vì Mary-Lynn cào mặt Chris, anh ta mở cốp xe, lấy thanh sắt (trong ảnh) và đập vào đầu người phụ nữ. Sau đó, hung thủ lấy khẩu súng trường bắn vào đầu Mary-Lynn. Vì Chris có sẵn một can xăng trong xe nên anh ta thiêu xác Mary-Lynn trong thùng rác bằng xăng. Với tội giết người, Chris Cruz lĩnh án chung thân. Vụ án mạng của Mary-Lynn Breeden mở ra một chương mới trong lĩnh vực pháp y, bởi đây là lần đầu tiên giới khoa học phân tích DNA từ răng. Giới truyền thông Canada cảm thấy tiếc cho cả hung thủ lẫn nạn nhân, bởi họ đều có ngoại hình hấp dẫn, nhiều tài lẻ và tương lai đầy hứa hẹn.

