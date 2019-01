Quân đội Syria chiếm kho vũ khí “khủng” tại chiến trường Daraa-Homs

Theo hãng thông tấn SANA, Quân đội Syria đã tịch thu một số lượng lớn vũ khí mà các tay súng phiến quân bỏ lại ở vùng nông thôn phía đông tỉnh Daraa. Ảnh: SANA. “Trong quá trình tuần tra, lực lượng chính phủ Damascus đã phát hiện một số lượng lớn vũ khí mà các tay súng phiến quân bỏ lại ở khu vực nằm giữa thị trấn Um al Mayazen và Saida”, một phóng viên SANA đưa tin. Ảnh: SANA. Được biết, trong số trang thiết bị quân sự tịch thu được ở những khu vực mới giải phóng này có nhiều loại vũ khí do Mỹ và Israel sản xuất. Ảnh: SANA. “Lô vũ khí, trang thiết bị quân sự tịch thu được bao gồm mìn sát thương, đạn dược, xe tăng do Israel sản xuất, đai bom cùng lượng lớn thuốc súng được sử dụng để sản xuất thuốc nổ”, nguồn tin cho hay. Ảnh: SANA. Số vũ khí nói trên đang được “tập kết” tại một địa điểm ở Daraa. Ảnh: FNA. Không chỉ tại Daraa, lực lượng chính phủ Syria còn tịch thu một số lượng lớn vũ khí, đạn dược mà các tay súng phiến quân bỏ lại tại Talbessa và Taldao ở vùng nông thôn phía bắc tỉnh Homs ngày 6/1. Ảnh: SANA. “Số vũ khí bị thu giữ bao gồm các thiết bị nổ tự chế, tên lửa, súng máy, súng trường bắn tỉa và nhiều loại đạn dược khác nhau”, phóng viên SANA cho hay. Ảnh: SANA. Trước đó, ngày 4/1, Quân đội Syria cũng phát hiện kho vũ khí, đạn dược ở khu vực xung quanh ngôi làng Tal Dahab, vùng nông thôn phía bắc tỉnh Homs. Ảnh: SANA. “Trong quá trình tuần tra, lực lượng chính phủ Syria đã phát hiện và thu giữ số lượng lớn đạn dược và tên lửa TOW do Mỹ sản xuất mà các tay súng khủng bố bỏ cất giấu ở Tal Dahab, vùng al-Houla”, nguồn tin cho hay. Ảnh: SANA. Mời độc giả xem thêm video: Kho vũ khí "khủng" của phiến quân IS tại Mayadin (Nguồn: SANA)

