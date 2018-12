Phiến quân IS âm mưu tấn công hóa học “tàn khốc” ở Anh

(Kiến Thức) - Giới chức Anh cảnh báo phiến quân IS đang âm mưu tiến hành một vụ tấn công bằng vũ khí hoá học ở nước này, trong đó hệ thống tàu điện ngầm London có thể là mục tiêu của một vụ tấn công bằng khí độc clo.

Theo Mirror, giới chức an ninh Anh ngày 9/12 cảnh báo, phiến quân IS đang âm mưu tiến hành một vụ tấn công hoá học “tàn bạo” ở Anh. Cảnh báo được đưa ra sau khi các nhà chức trách “nghe” được cuộc trò chuyện giữa các nhân vật cấp cao của tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng.



Và có mối lo ngại rằng hệ thống tàu điện ngầm London có thể trở thành mục tiêu của vụ nổ bom clo.

Phiến quân IS đang âm mưu tấn công hóa học ở Anh? Ảnh: Getty.

Kế hoạch tấn công của nhóm khủng bố IS được cho là “lấy cảm hứng” từ vụ cựu điệp viên Nga Sergei Skripal và con gái, Yulia, bị đầu độc bằng Novichok ở Salisbury, Anh, hồi tháng 3/2018.

Trước khi vụ đầu độc xảy ra, Trung tâm Phân tích Khủng bố của chính phủ Anh (JTAC) đánh giá nguy cơ về một vụ tấn công bằng vũ khí hoá học xảy ra ở nước này là 25%. Nhưng hiện tại, JTAC cho biết nguy cơ này đang ở mức hơn 50%.

Mời độc giả xem thêm video: Cựu điệp viên Nga bị đầu độc phục hồi nhanh chóng (Nguồn: VTC1)

Bộ trưởng An ninh Anh Ben Wallace cho hay: “Tôi liên tục đưa ra cảnh báo rằng ngày càng có nhiều khả năng một cuộc tấn công hoá học xảy ra ở Anh. Chúng tôi đã lên kế hoạch, tập dượt trước tình huống giả định để đối phó và giảm thiếu tối đa hậu quả nếu vụ tấn công xảy ra”.

Tình huống giả định bao gồm vụ tấn công bằng khí clo tại những nhà ga tàu điện ngầm đông đúc khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương.

Một nguồn tin an ninh cho hay, điều quan trọng là nói cho người dân hiểu về mối đe dọa của những loại vũ khí này để họ bớt hoảng loạn.

“Việc mọi người giẫm đạp lên nhau trong lúc hoảng loạn để thoát ra khỏi ga tàu điện ngầm có thể gây thương vong nhiều hơn so với khi vụ tấn công bằng chất độc hoá học xảy ra”, nguồn tin nói thêm.