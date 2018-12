Chánh văn phòng Nhà Trắng của Tổng thống Trump sắp ra đi là ai?

Ngày 8/12 (giờ địa phương), Tổng thống Trump (trái) xác nhận thông tin rằng Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly sắp từ chức. “Ông John Kelly sẽ rời Nhà Trắng vào cuối năm nay. Ông ấy là một phụ tá trung thành trong nhiệm kỳ của tôi”, ông Trump phát biểu. (Nguồn ảnh: Reuters) Như vậy, ông Kelly được xác định là vị quan chức cấp cao mới nhất sẽ rời Nhà Trắng kể từ sau cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ giữa nhiệm kỳ tháng 11 vừa qua. Được biết, ông Kelly "ra đi" chỉ sau 16 tháng làm việc tại Nhà Trắng. Có thể nói, ông Kelly đã đạt được một số thành công nhất định kể từ khi được bổ nhiệm chức vụ này vào tháng 7/2017. Dưới đây là một số hình ảnh ấn tượng về ông Kelly trong thời gian làm việc tại Nhà Trắng được hãng thông tấn Reuters ghi lại. Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly đứng quan sát trước buổi lễ trao Huân chương danh dự tại Phòng Đông của Nhà Trắng ở thủ đô Washington ngày 31/7/2017. Tổng thống Trump bắt tay ông Kelly tại phòng Bầu Dục của Nhà Trắng ngày 31/7/2017. Ông John Kelly, khi đó còn là Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ, phát biểu về vấn đề liên quan đến thị thực và du lịch sau khi Tổng thống Trump ban hành một lệnh cấm du lịch mới ở Washington ngày 6/3/2017. Ông Kelly ngồi cùng Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ khi đó là ông H.R. McMaster (ngoài cùng bên trái), Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson (thứ hai bên phải) và phó Tổng thống Mỹ Mike Pence (ngoài cùng bên phải) trong lúc Tổng thống Trump tổ chức họp báo chung với Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto tại Nhà Trắng ngày 28/8/2017. Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly lắng nghe khi Tổng thống Trump trao đổi với truyền thông tại Maryland ngày 4/5/2018. Ông Kelly (phải) đứng phía sau Tổng thống Trump khi nhà lãnh đạo Mỹ phát biểu tại trụ sở của Bộ An ninh Nội địa Mỹ ở Washington ngày 25/1/2017. Ông Kelly tới dự lễ tưởng niệm cố Tổng thống Bush “cha” tại Điện Capitol ở Washington ngày 3/12/2018. Tổng thống Trump và Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly trong chuyến thăm đến một đơn vị Thủy quân Lục chiến Mỹ tại Washington ngày 15/11/2018. Ông Kelly ngồi lắng nghe khi Tổng thống Trump có cuộc gặp Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tại Nhà Trắng ngày 17/5/2018. Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly tham dự một buổi họp báo do Tổng thống Trump tổ chức sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ tại Nhà Trắng ngày 7/11/2018. Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley trao đổi với ông Kelly tại trụ sở của Liên Hợp Quốc ở New York ngày 26/9/2018. Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly lắng nghe khi Tổng thống Trump có bữa trưa làm việc với các thống đốc tại Phòng Roosevelt của Nhà Trắng ngày 21/6/2018. Mời độc giả xem thêm video: Quốc yến tại Nhà Trắng của ông Trump (Nguồn: Daily Mail)

Ngày 8/12 (giờ địa phương), Tổng thống Trump (trái) xác nhận thông tin rằng Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly sắp từ chức. “Ông John Kelly sẽ rời Nhà Trắng vào cuối năm nay. Ông ấy là một phụ tá trung thành trong nhiệm kỳ của tôi”, ông Trump phát biểu. (Nguồn ảnh: Reuters) Như vậy, ông Kelly được xác định là vị quan chức cấp cao mới nhất sẽ rời Nhà Trắng kể từ sau cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ giữa nhiệm kỳ tháng 11 vừa qua. Được biết, ông Kelly "ra đi" chỉ sau 16 tháng làm việc tại Nhà Trắng. Có thể nói, ông Kelly đã đạt được một số thành công nhất định kể từ khi được bổ nhiệm chức vụ này vào tháng 7/2017. Dưới đây là một số hình ảnh ấn tượng về ông Kelly trong thời gian làm việc tại Nhà Trắng được hãng thông tấn Reuters ghi lại. Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly đứng quan sát trước buổi lễ trao Huân chương danh dự tại Phòng Đông của Nhà Trắng ở thủ đô Washington ngày 31/7/2017. Tổng thống Trump bắt tay ông Kelly tại phòng Bầu Dục của Nhà Trắng ngày 31/7/2017. Ông John Kelly , khi đó còn là Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ, phát biểu về vấn đề liên quan đến thị thực và du lịch sau khi Tổng thống Trump ban hành một lệnh cấm du lịch mới ở Washington ngày 6/3/2017. Ông Kelly ngồi cùng Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ khi đó là ông H.R. McMaster (ngoài cùng bên trái), Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson (thứ hai bên phải) và phó Tổng thống Mỹ Mike Pence (ngoài cùng bên phải) trong lúc Tổng thống Trump tổ chức họp báo chung với Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto tại Nhà Trắng ngày 28/8/2017. Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly lắng nghe khi Tổng thống Trump trao đổi với truyền thông tại Maryland ngày 4/5/2018. Ông Kelly (phải) đứng phía sau Tổng thống Trump khi nhà lãnh đạo Mỹ phát biểu tại trụ sở của Bộ An ninh Nội địa Mỹ ở Washington ngày 25/1/2017. Ông Kelly tới dự lễ tưởng niệm cố Tổng thống Bush “cha” tại Điện Capitol ở Washington ngày 3/12/2018. Tổng thống Trump và Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly trong chuyến thăm đến một đơn vị Thủy quân Lục chiến Mỹ tại Washington ngày 15/11/2018. Ông Kelly ngồi lắng nghe khi Tổng thống Trump có cuộc gặp Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tại Nhà Trắng ngày 17/5/2018. Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly tham dự một buổi họp báo do Tổng thống Trump tổ chức sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ tại Nhà Trắng ngày 7/11/2018. Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley trao đổi với ông Kelly tại trụ sở của Liên Hợp Quốc ở New York ngày 26/9/2018. Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly lắng nghe khi Tổng thống Trump có bữa trưa làm việc với các thống đốc tại Phòng Roosevelt của Nhà Trắng ngày 21/6/2018. Mời độc giả xem thêm video: Quốc yến tại Nhà Trắng của ông Trump (Nguồn: Daily Mail)