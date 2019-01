Phiến quân đánh giết lẫn nhau tại Idlib, Quân đội Syria hưởng lợi

Theo Al Masdar News ngày 9/1, phiến quân HTS đã chiếm quyền kiểm soát thêm nhiều thị trấn ở khu vực phía nam và tây Idlib sau cuộc giao tranh ác liệt với lực lượng Mặt trận Giải phóng Quốc gia (NLF) do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn. Ảnh: Therussophile. Với thắng lợi này, phiến quân HTS có thể cô lập nhóm tay súng nổi dậy được Ankara hậu thuẫn này tại những căn cứ xung quanh tỉnh Idlib. Ảnh: zamanalwsl.net. “Lực lượng NLF buộc phải củng cố những căn cứ cuối cùng để tránh rơi vào tay phiến quân HTS”, nguồn tin cho hay. Mặc dù các tay súng phiến quân do Ankara hậu thuẫn này chưa cần tiếp viện vào thời điểm hiện tại nhưng chúng sẽ gặp rắc rối lớn nếu Quân đội Syria mở cuộc tấn công ở vùng nông thôn phía bắc tỉnh Hama. Ảnh: AN. Trong diễn biến liên quan, Quân chính phủ Damascus đang củng cố các căn cứ quân sự của họ trên toàn mặt trận ở Bắc và Tây Bắc Syria để chuẩn bị cho cuộc chiến ác liệt và khó khăn sắp tới. Ảnh: FNA. Hãng Fars (Iran) dẫn nguồn tin chiến trường cho hay, Quân đội Syria đã triển khai thêm nhiều đoàn xe quân sự từ miền Nam Syria tới các khu vực phía Bắc, Tây Bắc tỉnh Hama và Đông Nam Idlib. Ảnh: MEE. “Các đoàn xe quân sự khác của Quân đội Syria cũng đã được điều động tới Bắc và Đông Bắc Aleppo, trong đó có vùng Tal Rafat ở Bắc Aleppo và vùng ngoại ô thành phố Manbij, nơi các tay súng phiến quân do Ankara hậu thuẫn đồn trú”, nguồn tin cho hay. Ảnh: SANA. Nguồn tin này nhấn mạnh, Quân đội Syria tại các tỉnh Aleppo, Idlib, Hama và Latakia đã chuẩn bị sẵn sàng để tiến hành chiến dịch quân sự ở khu vực miền bắc Syria. Ảnh: SANA. Được biết, lực lượng tiếp viện của Quân đội Syria được triển khai sau khi các nhóm phiến quân kiên quyết không chịu rời khỏi căn cứ của chúng theo thỏa thuận về việc thiết lập vùng đệm phi quân sự Idlib mà Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt được hồi tháng 9/2018. Ảnh: SANA.Lực lượng chính phủ Syria cũng đã gây tổn thất nặng cho các nhóm phiến quân ở phía bắc tỉnh Hama và phía đông nam tỉnh Idlib sau những đợt oanh kích dữ dội nhằm vào căn cứ của chúng. Ảnh: Sputnik. Mời độc giả xem thêm video: Giao tranh tại Idlib hồi năm 2018 (Nguồn: South Front)

