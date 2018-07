Ông Trump thừa nhận nói nhầm về việc Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016

Sau cuộc họp báo chung với Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 16/07, ông Trump đã bị chỉ trích mạnh mẽ khi không cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Các thượng nghị sỹ, cả Dân chủ và Cộng hòa cáo buộc Tổng thống Mỹ Donald Trump đứng về phe Nga mà đúng ra phải bảo vệ lợi ích của nước Mỹ.

Ông Donald Trump thừa nhận nói nhầm về việc Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016. (Ảnh: KT)

Phát biểu với báo chí tại Nhà Trắng ngày 17/7, ông Trump tuyên bố, ông hoàn toàn tin tưởng các cơ quan tình báo Mỹ và nhất trí với kết luận, Nga đã can thiệp vào bầu cử Mỹ. Tuy nhiên, ông vẫn cho rằng có thể các nước khác cũng can dự và sự can thiệp của Nga không ảnh hưởng tới kết quả cuộc bầu cử. Ông cũng cho biết, ông đã nói nhầm khi tuyên bố “tôi không thấy lý do gì để nghi ngờ Nga đã can thiệp” và câu ông định nói là “tôi không thấy lý do gì mà lại không phải là Nga đã can thiệp”.



Nhiều thượng nghị sỹ Mỹ, cả Dân chủ và Cộng hòa đều lên tiếng chỉ trích ông Trump sau cuộc họp báo chung với Tổng thống Putin. Lãnh đạo phe đa số tại thượng viện Mitch McConnel phát biểu với báo giới rằng, Nga không phải là bạn của Mỹ, đồng thời cảnh báo Nga sẽ tiếp tục can thiệp các cuộc bầu cử ở Mỹ, cụ thể là cuộc bầu cử tháng 11 tới.

Một số nhà làm luật Mỹ cho biết, sẽ tìm kiếm các biện pháp chống lại Nga tại Quốc hội. Nhiều thượng nghị sỹ của cả hai Đảng đã lên tiếng ủng hộ các lệnh trừng phạt cứng rắn hơn đối với Nga, tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ lãnh đạo Cộng hòa ở Quốc hội có ủng hộ các biện pháp này hay không hoặc các biện pháp trừng phạt mới sẽ ra sao.

Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan đã gọi chính phủ Nga là mối đe dọa và cho biết, sẽ ủng hộ các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Nga. Ông cũng khẳng định ủng hộ kết luận của các cơ quan tình báo Mỹ rằng Nga đã can thiệp cuộc bầu cử năm 2016.

Những nhà làm luật khác đề xuất thông qua một số nghị quyết ủng hộ kết luận của các cơ quan tình báo hoặc tăng ngân sách cho việc đảm bảo an ninh bầu cử và phòng ngừa các cuộc tấn công mạng./.