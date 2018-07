Toàn cảnh chuyến thăm Anh đầu tiên của Tổng thống Trump

Theo Daily Mail, vào khoảng 14h chiều ngày 12/7 (giờ địa phương), Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania đã đặt chân tới thủ đô London, bắt đầu chuyến thăm Anh kéo dài 4 ngày. Ảnh: Reuters. Ngay sau khi đến Anh, Tổng thống Trump và phu nhân Melania tới tòa nhà Winfield House, nơi ở của Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô London. Ảnh: Reuters. Vợ chồng Tổng thống Trump rời khỏi tòa nhà Winfield House để tới gặp Thủ tướng Anh Theresa May và dùng bữa tối tại Cung điện Blenheim ngày 12/7. Ảnh: Reuters. Thủ tướng May đã chủ trì lễ đón ông Donald Trump tại Cung điện Blenheim. Ảnh: Reuters. Ngày 13/7, Tổng thống Trump và Thủ tướng May đã có cuộc hội đàm tại dinh thự Checkers gần Aylesbury để đàm phán song phương về chính sách đối ngoại. Ảnh: Reuters. Hai nhà lãnh đạo Anh-Mỹ tổ chức họp báo chung tại dinh thự Chequers hôm 13/7. Ảnh: Reuters. Trong cuộc họp báo chung, Thủ tướng May nhấn mạnh rằng quan hệ hợp tác giữa Mỹ và Anh là mối liên kết sâu rộng nhất trên thế giới, đồng thời khẳng định mối quan hệ song phương này sẽ tiếp tục phát triển. Ảnh: Reuters. Nói về triển vọng thương mại giữa hai nước, Tổng thống Trump cho biết Brexit (Anh rời khỏi EU) đối với Mỹ là một quyết định chấp nhận được. Tuy nhiên, hai nước phải đảm bảo rằng họ vẫn có thể tiến hành hoạt động thương mại với nhau một cách thuận lợi. Ảnh: PA. Về phần mình, Thủ tướng May cam kết sẽ hợp tác với ông Trump để đạt được thỏa thuận thương mại đầy hứa hẹn giữa hai nước. Ảnh: Reuters. Cũng trong ngày 13/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania đã có chuyến thăm và diện kiến Nữ hoàng Anh Elizabeth II tại Lâu đài Windsor. Ảnh: Getty. Nữ hoàng Anh Elizabeth và Tổng thống Trump cùng duyệt đội danh dự trong lễ đón nhà lãnh đạo Mỹ tại Lâu đài Windsor. Ảnh: AP. Sau lễ đón, Nữ hoàng Elizabeth II và Tổng thống Trump đã có cuộc trò chuyện trong tiệc trà. Ảnh: AP. Nữ hoàng Anh đứng giữa Đệ nhất phu nhân Melania và Tổng thống Trump trong bức ảnh chụp tại Lâu đài Windsor. Ảnh: PA. Quang cảnh lễ đón Tổng thống Trump và phu nhân Melania tại Lâu đài Windsor ngày 13/7. Ảnh: Getty. Ngày 14/7, Tổng thống Trump bay tới Scotland để chơi golf tại một khu nghỉ dưỡng riêng của ông, trước khi tới thủ đô Helsinki (Phần Lan) dự hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 16/7 tới. Mời độc giả xem video: Tổng thống Trump và phu nhân Melania diện kiến Nữ hoàng Elizabeth II tại Lâu đài Windsor (Nguồn: Daily Mail)

Theo Daily Mail, vào khoảng 14h chiều ngày 12/7 (giờ địa phương), Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania đã đặt chân tới thủ đô London, bắt đầu chuyến thăm Anh kéo dài 4 ngày. Ảnh: Reuters. Ngay sau khi đến Anh, Tổng thống Trump và phu nhân Melania tới tòa nhà Winfield House, nơi ở của Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô London. Ảnh: Reuters. Vợ chồng Tổng thống Trump rời khỏi tòa nhà Winfield House để tới gặp Thủ tướng Anh Theresa May và dùng bữa tối tại Cung điện Blenheim ngày 12/7. Ảnh: Reuters. Thủ tướng May đã chủ trì lễ đón ông Donald Trump tại Cung điện Blenheim. Ảnh: Reuters. Ngày 13/7, Tổng thống Trump và Thủ tướng May đã có cuộc hội đàm tại dinh thự Checkers gần Aylesbury để đàm phán song phương về chính sách đối ngoại. Ảnh: Reuters. Hai nhà lãnh đạo Anh-Mỹ tổ chức họp báo chung tại dinh thự Chequers hôm 13/7. Ảnh: Reuters. Trong cuộc họp báo chung, Thủ tướng May nhấn mạnh rằng quan hệ hợp tác giữa Mỹ và Anh là mối liên kết sâu rộng nhất trên thế giới, đồng thời khẳng định mối quan hệ song phương này sẽ tiếp tục phát triển. Ảnh: Reuters. Nói về triển vọng thương mại giữa hai nước, Tổng thống Trump cho biết Brexit (Anh rời khỏi EU) đối với Mỹ là một quyết định chấp nhận được. Tuy nhiên, hai nước phải đảm bảo rằng họ vẫn có thể tiến hành hoạt động thương mại với nhau một cách thuận lợi. Ảnh: PA. Về phần mình, Thủ tướng May cam kết sẽ hợp tác với ông Trump để đạt được thỏa thuận thương mại đầy hứa hẹn giữa hai nước. Ảnh: Reuters. Cũng trong ngày 13/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania đã có chuyến thăm và diện kiến Nữ hoàng Anh Elizabeth II tại Lâu đài Windsor. Ảnh: Getty. Nữ hoàng Anh Elizabeth và Tổng thống Trump cùng duyệt đội danh dự trong lễ đón nhà lãnh đạo Mỹ tại Lâu đài Windsor. Ảnh: AP. Sau lễ đón, Nữ hoàng Elizabeth II và Tổng thống Trump đã có cuộc trò chuyện trong tiệc trà. Ảnh: AP. Nữ hoàng Anh đứng giữa Đệ nhất phu nhân Melania và Tổng thống Trump trong bức ảnh chụp tại Lâu đài Windsor. Ảnh: PA. Quang cảnh lễ đón Tổng thống Trump và phu nhân Melania tại Lâu đài Windsor ngày 13/7. Ảnh: Getty. Ngày 14/7, Tổng thống Trump bay tới Scotland để chơi golf tại một khu nghỉ dưỡng riêng của ông, trước khi tới thủ đô Helsinki (Phần Lan) dự hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 16/7 tới. Mời độc giả xem video: Tổng thống Trump và phu nhân Melania diện kiến Nữ hoàng Elizabeth II tại Lâu đài Windsor (Nguồn: Daily Mail)