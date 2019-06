Ông Trump sẽ mang theo gì trong chuyến thăm Anh?

Một chiến dịch an ninh nhiều triệu đôla đang được triển khai để bảo vệ Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Anh trong các ngày 3-5/6.

Chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Trump được thực hiện theo lời mời của Nữ hoàng Anh và ước tính tốn kém hàng chục triệu đôla. Ông sẽ di chuyển bằng chuyên cơ Không lực 1 và có thể sẽ đáp xuống sân bay Stansted ở phía bắc London.

Chuyên cơ Không lực 1

Thực tế, Không lực 1 không phải là một chiếc máy bay cụ thể mà được dùng để chỉ một trong hai chiếc Boeing 747-200B được thiết kế đặc biệt, mang mã số đuôi 28000 và 29000. Tổng thống Mỹ ngồi trên máy bay nào thì chiếc đó được gọi là Không lực 1.

Theo BBC, trong hành trình tới Anh, cả hai chuyên cơ nói trên đều được dùng đến. Theo truyền thông Mỹ, sở dĩ như vậy vì Tổng thống Trump sẽ mang theo tất cả các con của ông, kể cả dâu và rể.

Với hệ thống phòng thủ và thiết bị hàng không tối tân, Không lực 1 được xếp vào diện máy bay quân sự, được thiết kế để chống lại một cuộc tấn công trên không. Nó có thể gây nhiễu radar của đối phương và nhả pháo sáng để phóng các tên lửa tầm nhiệt.

Không lực 1 có thể tiếp nhiên liệu trên không nên đủ sức bay không hạn chế thời gian. Các thiết bị viễn thông liên lạc an toàn cho phép máy bay hoạt động như một trung tâm chỉ huy di động. Có tất cả 85 điện thoại trên máy bay, một bộ radio hai chiều cùng các kết nối máy tính.

Bên trong, Tổng thống Mỹ và những người đi cùng được hưởng một không gian rộng 3 cấp độ, trong đó có một phòng rộng cho tổng thống, một cơ sở y tế, một phòng hội nghị và phòng ăn, hai bếp có thể chuẩn bị thức ăn cho 100 người cùng lúc, và các khu vực dành riêng cho báo chí, các nhân vật quan trọng, an ninh và thư ký.

Một số máy bay chở hàng, trong đó có máy bay vận tải C-17 Globemaster, mang các xe bọc thép và trực thăng của Tổng thống tới nơi trước.

Theo Washington Post, Tổng thống luôn được tháp tùng bởi một trợ tá quân sự mang theo chiếc cặp đặc biệt chứa "các mã vàng" để phóng vũ khí hạt nhân va các lựa chọn sử dụng.

Đoàn xe hộ tống Tổng thống – bao gồm 2 chiếc limousine giống hệt nhau và các xe bảo vệ an ninh, thông tin liên lạc - sẽ được đưa tới London trước Không lực 1.

Khi đặt chân tới Anh, ông Trump sẽ di chuyển bằng chiếc Cadillac One có biệt danh "Quái thú". Một xe chim mồi đi cùng mang biển số y hệt của vùng Washington DC - 800-002.

Đoàn hộ tống còn gồm các xe như xe cảnh sát dẫn đường, xe mật vụ, xe chở nhóm đối phó tấn công, nhóm phát hiện - phòng chống chất độc, một chiếc SUV chở hệ thống thiết bị liên lạc được gọi là Roadrunner, xe chở nhóm nhân viên y tế và xe báo chí.

Tổng thống còn mang theo một phi đội trực thăng tới Anh. Trong số đó, chiếc Marine One, cũng giống như Không lực 1, không phải là một máy bay đặc biệt mà là bất kỳ phi cơ nào Thủy quân Lục chiến Mỹ dùng để chở Tổng thống. Để đảm bảo an ninh, Marine One thường bay trong một nhóm các máy bay giống hệt nhau để cải trang. Nó thường được hộ tống bởi 2-3 chiếc Osprey MV-22. Các nhân viên thường được chở bằng trực thăng CH-46s Sea Knight.

Các máy bay của Anh cũng sẽ tham gia vào chiến dịch đảm bảo an ninh cho Tổng thống Mỹ.

Ước tính chuyến đi trước của ông Trump tới Anh có khoảng 1.000 người tháp tùng, trong đó có hơn 150 nhân viên mật vụ. Đội ngũ này gồm các chuyên gia liên lạc quân sự, trợ tá Nhà Trắng, y tùng Tòa Bạch Ốc, một bác sỹ, một đầu bếp và nhóm truyền thông. Theo tạp chí Times, khoảng 750 phòng đã được đặt cho chuyến đi hồi 2018 của nhà lãnh đạo Mỹ.

Chuyến thăm lần này của ông Trump bao gồm nhiều nghi lễ, trong đó có một lễ đón và ăn trưa riêng tại Cung điện Buckingham, thưởng trà buổi chiều với vợ chồng Thái tử Charles, và đại tiệc trong cung điện.

Tổng thống Trump sẽ gặp gỡ và hội đàm với Thủ tướng Theresa May tại Điện St James's và Số 10 Phố Downing, và chủ trì một bữa ăn tối tại tư dinh của Đại sứ Mỹ tại Regent's Park ở London.

Vào ngày cuối của chuyến thăm, cùng với các thành viên Hoàng gia Anh, ông Trump sẽ dự lễ kỷ niệm 75 năm ngày quân Đồng minh đổ bộ lên Normandy trong Thế chiến 2 tại Portsmouth.

Theo BBC, khoảng 10.000 sĩ quan cảnh sát Anh được huy động từ các lực lượng trên khắp cả nước để đảm bảo cho chuyến thăm của Tổng thống Mỹ.