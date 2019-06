Nhóm 'giang hồ' đấu súng với cảnh sát để bảo vệ trùm băng đảng 'khủng' nhất Mexico

Trực thăng chở một nhân vật quyền lực của băng đảng Jalisco New Generation gặp nạn.

Oseguera Cervante hay El Mencho là kẻ cầm đầu băng đảng quyền lực nhất Mexico - Jalisco New Generation.

Băng đảng Jalisco New Generation bắt đầu phát triển và phô trương sức mạnh năm 2018. Đây được coi là băng đảng quyền lực nhất Mexico. Jalisco New Generation do Oseguera Cervante (El Mencho) cầm đầu.