Nhìn lại quá trình Mỹ can thiệp quân sự tại Syria

Ngày 22/9/2014, Mỹ mở đợt không kích nhằm vào phiến quân IS tại miền Bắc Syria. Kể từ đó, Mỹ và các nước đồng minh thường xuyên tiến hành các cuộc oanh kích được cho là nhằm hỗ trợ lực lượng người Kurd trong chiến dịch chống khủng bố tại Syria cũng như duy trì sự hiện diện quân sự tại quốc gia Trung Đông này. (Nguồn ảnh: Reuters) Các nước đồng minh hỗ trợ Mỹ trong cuộc không kích có Bahrain, Jordan, Ảrập Xêút, Qatar, Các Tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất, Anh, Đức, Canada, Đan Mạch, Hà Lan, Australia, Ma-rốc và Pháp. Được biết, Canada quyết định rút khỏi liên quân này vào ngày 9/2/2016. Tuy nhiên, việc Mỹ can thiệp quân sự tại Syria lại vấp phải sự phản đối của chính quyền Damascus và nhiều quốc gia khác, trong đó có Nga và Iran. Dưới đây là một số hình ảnh do hãng thông tấn Reuters đăng tải ghi lại sự hiện diện của các lực lượng Mỹ tại Syria những năm qua. Ảnh: Các lực lượng Mỹ tại trụ sở của Các Đơn vị Bảo vệ Nhân dân người Kurd (YPG) sau khi nơi này bị Thổ Nhĩ Kỳ không kích trên núi Karachok gần Malikiya ngày 25/4/2017. Tàu khu trục Mỹ nã tên lửa hành trình từ biển Địa Trung Hải vào Syria ngày 7/4/2017. Lực lượng Mỹ thiết lập một căn cứ mới tại Manbij ngày 8/5/2018. Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn và các binh sĩ Mỹ tuần tra ở Hasakah, gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 4/11/2018. Một binh sĩ Mỹ đứng gác trong khi Đặc phái viên Mỹ của liên quân chống IS, Brett McGurk, thăm thị trấn Tabqa ngày 29/6/2017. Một đoàn xe quân sự Mỹ di chuyển trên con đường chính ở Raqqa. Các xe quân sự Mỹ di chuyển về phía bắc thành phố Manbij, tỉnh Aleppo, ngày 9/3/2017. Các chiến binh người Kurd YPG trao đổi với lực lượng Mỹ tại thị trấn Darbasiya, Syria, gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ ngày 29/4/2017. Tướng Mỹ James B Jarrard trao đổi với một chỉ huy SDF khi ngồi trên trực thăng ở Syria ngày 11/7/2018. Các binh sĩ Mỹ ngồi trên xe quân sự di chuyển qua con đường nối thị trấn al-Rai với thành phố Azaz, Aleppo, Syria, ngày 4/10/2016. Binh sĩ Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ trao đổi trong buổi tuần tra chung tại Manbij ngày 1/11/2018. Đoàn xe quân sự của liên quân Mỹ dừng lại để bắn thử súng máy M2 và súng phóng lựu MK19 tại tỉnh Deir Ezzor ngày 22/11/2018. Mời độc giả xem thêm video: Các nước lên án Israel không kích Syria (Nguồn: VTC14)

