Ngắm nhìn mẹ thiên nhiên "nuốt chửng" mọi đồ vật

Dường như cái cây không biết chữ nên đã "nuốt chửng" biển báo "Không được ăn" (Do not eat) này. Cái cây to lớn "hô biến" chiếc biển báo chỉ còn lại chữ Cứu (help) lộ ra. Tác phẩm điêu khắc Chúa Giêsu tại nghĩa trang bị bỏ hoang ở Ba Lan bị cái cây “nuốt chửng” từ từ. Chiếc bánh xe như thể “uốn cong” cả cái cây to lớn. Khi cây bỗng biến thành hòm đựng thư. Hai chiếc cây phối hợp “ăn ý” tạo thành ghế ngồi cho người đi bộ. Quá “đói”, cái cây này “nuốt chửng” một chiếc ghế dài trong công viên ở Dublin, Ireland. Cây khổng lồ ôm trọn cả bức tượng Phật. Một cây cổ thụ “ăn tươi nuốt gọn” bức tường gạch. Những chiếc biển báo chỉ đường bị cây nuốt chửng. Hai cái cây trở thành điểm tựa lý tưởng cho chiếc xích đu. Chiếc xe máy “đâm thủng” cái cây gây khó hiểu. Ảnh: BP. Mời độc giả xem video Người biến hóa cho cây hoa giấy. Nguồn: THDT.

