Nga cho phép Mỹ tiếp xúc lãnh sự công dân bị bắt với cáo buộc gián điệp

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua (2/1) cho biết, Đại sứ Mỹ tại Nga Jon Huntsman đã tới gặp công dân Mỹ Paul Whelan bị bắt giữ ở Nga, với cáo buộc làm gián điệp. Tại đây, ông Jon Huntsman cam kết, đại sứ quán Mỹ sẽ làm hết sức để hỗ trợ đối với công dân này.



Ảnh chụp Paul Whelan trước Điện Kremlin, Moksva năm 2007. (Ảnh: US Marines)

Trước đó ít giờ, thể theo yêu cầu của phía Mỹ, Bộ Ngoại giao Nga đã cho phép Mỹ tiếp cận lãnh sự với Paul Whelan, công dân Mỹ bị bắt tại Nga do tình nghi làm gián điệp.