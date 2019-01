Hé lộ khối tài sản "khủng" và cách tiêu tiền của nhà Ivanka Trump

Một số nguồn tin ước tính rằng tổng tài sản của Ivanka Trump là khoảng 300 triệu USD và tổng tài sản của Jared Kushner có thể là 800 triệu USD. Theo một hồ sơ, Ivanka Trump và Kushner đã kiếm được ít nhất 83 triệu USD năm 2018 dù họ không nhận lương khi đảm nhiệm các vai trò trong chính phủ. Bên cạnh công việc trong Nhà Trắng, cả hai vợ chồng Ivanka Trump đều có một số công việc bên ngoài khác. Khối tài sản của Kushner chủ yếu đến từ vị trí cấp cao của ông trong doanh nghiệp bất động sản gia đình - Kushner Companies. Doanh nghiệp này đã xoay xở để kiếm được hơn 7 tỷ USD nhờ các hợp đồng trong 10 năm qua. Kushner cũng sở hữu tờ The New York Observer năm 2006 với giá 10 triệu USD. Một cựu nhân viên chia sẻ với tờ Time rằng cha của Kushner - ông Charles Kushner đã mua lại tờ báo này cho con trai như một "món quà tốt nghiệp". Một trong những tài sản lớn nhất của Kushner là dự án đầu tư bất động sản ông hợp tác cùng anh trai Joshua. Hồ sơ tài chính gần đây nhất của Kushner tiết lộ công ty này trị giá ít nhất khoảng 25 triệu USD vào cuối năm 2017. Ivanka rời Trump Organization để đảm nhiệm một vị trí cấp cao trong Nhà Trắng với khoản tiền thanh toán thôi việc 2 triệu USD sau khi ông Trump nhậm chức Tổng thống Mỹ hồi tháng 1/2016. Theo hồ sơ tài chính, Quỹ ủy thác Doanh nghiệp của Ivanka Trump kiếm được hơn 5 triệu USD năm 2017. Tháng 7/2018, Ivanka thông báo đóng thương hiệu thời trang gây dựng trong 7 năm để tập trung vào công việc ở Washington. Tuy nhiên, thương hiệu này trước đó đã bị "bỏ xa" bởi các nhà bán lẻ lớn và bị khách hàng chỉ trích gay gắt. Theo các bài báo, Ivanka Trump cũng kiếm được 3,9 triệu USD từ lợi nhuận của Khách sạn Quốc tế Trump ở Washington DC trong năm 2017. Đệ nhất tiểu thư Nhà Trắng còn được nhận trước khoản tiền 289.300 USD từ cuốn sách thứ 3 của cô mang tên "Women Who Work" do Penguin Random House xuất bản tháng 5/2017. Sau khi bị dư luận chỉ trích về việc lợi nhuận của cuốn sách trái ngược với những định hướng đạo đức của nó, Ivanka thông báo cô sẽ bỏ qua quá trình quảng bá cuốn sách và dành phần tiền được trả trước cũng như tiền bản quyền của cuốn sách này cho các hoạt động từ thiện. Tổng cộng, con gái Tổng thống Trump đã kiếm được ít nhất 12 triệu USD năm 2017. Về khoản chi tiêu, vợ chồng Ivanka và Kushner đã trả 15.000 USD hàng tháng để thuê một ngôi nhà rộng hơn 650m2 ở khu Kalorama tại tây bắc Washington DC. Khu Kalorama đẹp như tranh này cũng là nơi sinh sống của CEO Amazon Jeff Bezos và vợ chồng cựu Tổng thống Barack Obama. Một số tài liệu tiết lộ bộ sưu tập các tác phẩm nghệ thuật của vợ chồng Đệ nhất tiểu thư Nhà Trắng có giá trị lên tới 25 triệu USD. Hầu hết các tác phẩm này đều của các nghệ sĩ trẻ đang lên và chủ yếu được thấy trong các bài đăng tải trên mạng xã hội của Ivanka. Con gái lớn của vợ chồng Ivanka Trump và Kushner theo học tại trường Jewish Primary Day School ở Washington với học phí hàng năm là 26.100 USD. Năm 2016, Ivanka Trump đã "hứng bão" chỉ trích khi đeo một chiếc vòng được chế tác bằng vàng và kim cương của thương hiệu Ivanka Trump Fine Jewelry trong chương trình "60 phút" vì bị cho rằng đã lợi dụng chiến thắng cuộc bầu cử Tổng thống của cha mình để kiếm lời cho việc kinh doanh. Ái nữ của Tổng thống Trump sau đó cũng làm "dậy sóng" dư luận khi đăng tải một bức ảnh cô đang mặc chiếc váy Carolina Herrera trị giá 5.000 USD vào đúng ngày Tổng thống Trump ký sắc lệnh cấm đi lại. Khi vợ chồng Ivanka và Kushner dành kỳ nghỉ cuối tuần tại một khách sạn sang trọng ở Cộng hòa Dominica năm 2017, chi phí an ninh trả bằng tiền chính phủ của họ là 58.000 USD. Chi phí khách sạn là cặp đôi tự chi trả. Cũng vào tháng 8/2017, các chi phí đi lại và ăn ở của các nhân viên trong cơ quan Mật Vụ Mỹ đi cùng Ivanka Trump và Kushner trong chuyến đi 2 ngày tới khu nghỉ dưỡng Twin Farms ở Barnard, Vermont là 13.940 USD. Cặp đôi quyền lực này kiếm được nhiều tiền tới nỗi họ có thể sống một cuộc sống giàu có trong suốt phần đời còn lại và thậm chí đảm bảo đủ để con cái họ cũng có một cuộc sống như vậy.

Một số nguồn tin ước tính rằng tổng tài sản của Ivanka Trump là khoảng 300 triệu USD và tổng tài sản của Jared Kushner có thể là 800 triệu USD. Theo một hồ sơ, Ivanka Trump và Kushner đã kiếm được ít nhất 83 triệu USD năm 2018 dù họ không nhận lương khi đảm nhiệm các vai trò trong chính phủ. Bên cạnh công việc trong Nhà Trắng, cả hai vợ chồng Ivanka Trump đều có một số công việc bên ngoài khác. Khối tài sản của Kushner chủ yếu đến từ vị trí cấp cao của ông trong doanh nghiệp bất động sản gia đình - Kushner Companies. Doanh nghiệp này đã xoay xở để kiếm được hơn 7 tỷ USD nhờ các hợp đồng trong 10 năm qua. Kushner cũng sở hữu tờ The New York Observer năm 2006 với giá 10 triệu USD. Một cựu nhân viên chia sẻ với tờ Time rằng cha của Kushner - ông Charles Kushner đã mua lại tờ báo này cho con trai như một "món quà tốt nghiệp". Một trong những tài sản lớn nhất của Kushner là dự án đầu tư bất động sản ông hợp tác cùng anh trai Joshua. Hồ sơ tài chính gần đây nhất của Kushner tiết lộ công ty này trị giá ít nhất khoảng 25 triệu USD vào cuối năm 2017. Ivanka rời Trump Organization để đảm nhiệm một vị trí cấp cao trong Nhà Trắng với khoản tiền thanh toán thôi việc 2 triệu USD sau khi ông Trump nhậm chức Tổng thống Mỹ hồi tháng 1/2016. Theo hồ sơ tài chính, Quỹ ủy thác Doanh nghiệp của Ivanka Trump kiếm được hơn 5 triệu USD năm 2017. Tháng 7/2018, Ivanka thông báo đóng thương hiệu thời trang gây dựng trong 7 năm để tập trung vào công việc ở Washington. Tuy nhiên, thương hiệu này trước đó đã bị "bỏ xa" bởi các nhà bán lẻ lớn và bị khách hàng chỉ trích gay gắt. Theo các bài báo, Ivanka Trump cũng kiếm được 3,9 triệu USD từ lợi nhuận của Khách sạn Quốc tế Trump ở Washington DC trong năm 2017. Đệ nhất tiểu thư Nhà Trắng còn được nhận trước khoản tiền 289.300 USD từ cuốn sách thứ 3 của cô mang tên "Women Who Work" do Penguin Random House xuất bản tháng 5/2017. Sau khi bị dư luận chỉ trích về việc lợi nhuận của cuốn sách trái ngược với những định hướng đạo đức của nó, Ivanka thông báo cô sẽ bỏ qua quá trình quảng bá cuốn sách và dành phần tiền được trả trước cũng như tiền bản quyền của cuốn sách này cho các hoạt động từ thiện. Tổng cộng, con gái Tổng thống Trump đã kiếm được ít nhất 12 triệu USD năm 2017. Về khoản chi tiêu, vợ chồng Ivanka và Kushner đã trả 15.000 USD hàng tháng để thuê một ngôi nhà rộng hơn 650m2 ở khu Kalorama tại tây bắc Washington DC. Khu Kalorama đẹp như tranh này cũng là nơi sinh sống của CEO Amazon Jeff Bezos và vợ chồng cựu Tổng thống Barack Obama. Một số tài liệu tiết lộ bộ sưu tập các tác phẩm nghệ thuật của vợ chồng Đệ nhất tiểu thư Nhà Trắng có giá trị lên tới 25 triệu USD. Hầu hết các tác phẩm này đều của các nghệ sĩ trẻ đang lên và chủ yếu được thấy trong các bài đăng tải trên mạng xã hội của Ivanka. Con gái lớn của vợ chồng Ivanka Trump và Kushner theo học tại trường Jewish Primary Day School ở Washington với học phí hàng năm là 26.100 USD. Năm 2016, Ivanka Trump đã "hứng bão" chỉ trích khi đeo một chiếc vòng được chế tác bằng vàng và kim cương của thương hiệu Ivanka Trump Fine Jewelry trong chương trình "60 phút" vì bị cho rằng đã lợi dụng chiến thắng cuộc bầu cử Tổng thống của cha mình để kiếm lời cho việc kinh doanh. Ái nữ của Tổng thống Trump sau đó cũng làm "dậy sóng" dư luận khi đăng tải một bức ảnh cô đang mặc chiếc váy Carolina Herrera trị giá 5.000 USD vào đúng ngày Tổng thống Trump ký sắc lệnh cấm đi lại. Khi vợ chồng Ivanka và Kushner dành kỳ nghỉ cuối tuần tại một khách sạn sang trọng ở Cộng hòa Dominica năm 2017, chi phí an ninh trả bằng tiền chính phủ của họ là 58.000 USD. Chi phí khách sạn là cặp đôi tự chi trả. Cũng vào tháng 8/2017, các chi phí đi lại và ăn ở của các nhân viên trong cơ quan Mật Vụ Mỹ đi cùng Ivanka Trump và Kushner trong chuyến đi 2 ngày tới khu nghỉ dưỡng Twin Farms ở Barnard, Vermont là 13.940 USD. Cặp đôi quyền lực này kiếm được nhiều tiền tới nỗi họ có thể sống một cuộc sống giàu có trong suốt phần đời còn lại và thậm chí đảm bảo đủ để con cái họ cũng có một cuộc sống như vậy.