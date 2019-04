Mỹ khẳng định giải pháp quân sự không phù hợp với xung đột Libya

Ngày 8/4, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo kêu gọi Quân đội quốc gia Libya (LNA), lực lượng trung thành với tướng Khalifa Haftar, ngay lập tức dừng các chiến dịch tấn công vào thủ đô Tripoli.

“Mỹ vô cùng quan ngại về các cuộc giao tranh hiện nay ở gần Tripoli” – ông Pompeo nói trong một tuyên bố đăng trên trang web chính thức của Bộ Ngoại giao nước này.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh: EPA-EFE.

Ngoại trưởng Mỹ nói thêm ngay từ đầu, Washington đã làm rõ quan điểm phản đối các lực lượng dưới sự lãnh đạo của Khalifa Haftar thực hiện các chiến dịch quân sự nhằm kiểm soát thủ đô Tripoli.

Lãnh đạo Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng chiến dịch quân sự đơn phương chống lại Tripoli của LNA đang đe dọa đến dân thường và phá hoại các viễn cảnh về một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả người Libya. Ngoài ra, tất cả các bên liên quan có trách nhiệm giảm căng thẳng xung đột như Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

“Không có giải pháp quân sự nào đối với xung đột Libya” – ông Pompeo nói. “Đây là lý do Mỹ tiếp tục thúc đẩy các lãnh đạo Libya, cùng với các đối tác quốc tế của chúng tôi, quay lại các cuộc đàm phán chính trị qua trung gian là Đặc phái viên của Liên Hợp Quốc tại Libya, Ghassan Salame.”

Ngày 5/4, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc kêu gọi Quân đội Quốc gia Libya (LNA) và Chính phủ Đoàn kết Dân tộc Libya (GNA) của Thủ tướng Fayez al-Serraj tránh đối đầu quân sự. Các thành viên Hội đồng Bảo an LHQ cũng tuyên bố ủng hộ hoàn toàn nỗ lực tái hòa giải ở Libya, do Tổng thư ký Antonio Guterres và Đặc phái viên của Liên Hợp Quốc tại Libya, Ghassan Salame dẫn đầu.

Tình hình chiến sự Libya đang diễn ra ác liệt, khi lực lượng trung thành với Tướng Khalifa Haftar người đứng đầu lực lượng đối lập Quân đội Quốc gia Libya (LNA) ủng hộ chính quyền tại miền Đông và Chính phủ Đoàn kết Dân tộc Libya (GNA) của Thủ tướng Fayez al-Serraj ở miền Tây được Liên hợp quốc hậu thuẫn, giao tranh căng thẳng gần thủ đô Tripoli.

Sau 3 ngày phát động chiến dịch Tripoli, Lực lượng quân đội quốc gia Libya (LNA) đã toàn quyền kiểm soát sân bay Tripoli và khu vực xung quanh. Trong một bài đăng tải trên mạng, Lực lượng cũng công bố nhiều hình ảnh binh sỹ tiến vào trong sân bay và nói rằng "chúng tôi đang đứng ở trung tâm của sân bay quốc tế Tripoli”.

Thủ tướng Fayez al-Serraj đã lên tiếng chỉ trích chiến dịch của Lực lượng quân đội quốc gia Libya là một cuộc đảo chính nhằm gây mất ổn định quốc gia, đồng thời kêu gọi quốc tế lên án những diễn biến quân sự tại Libya.

Trước chiến sự diễn ra ác liệt tại Libya, cộng đồng quốc tế bày tỏ lo ngại đặc biệt, kêu gọi các bên giảm căng thẳng và đối thoại. Tổng thống Emmanuel Macron hôm qua đã có cuộc điện đàm với Tổng thư kí Liên hợp quốc Antonio Guterres. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng hiện nay, tôn trọng luật nhân đạo quốc tế và Nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.

Nga và Ai Cập cũng khẳng định cuộc khủng hoảng ở Libya không thể được giải quyết bằng các biện pháp quân sự. Ngoại trưởng Nga bày tỏ mong muốn tất cả lực lượng chính trị ở Libya tìm ra một thỏa thuận để giải quyết cuộc khủng hoảng này và phản đối mọi sự can thiệp từ bên ngoài.