Chân dung nữ Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ vừa từ chức

Ngày 7/4, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kirstjen Nielsen đã chính thức thông báo quyết định từ chức. Đây được đánh giá là biến động nhân sự đầy bất ngờ tại Nhà Trắng. Ảnh: Times of Israel. Trong thư từ chức, bà Nielsen khẳng định "đây là thời điểm phù hợp" và cho biết, được làm việc cho bộ "là vinh dự cả đời", đồng thời cảm ơn những người đồng nghiệp. Ảnh: NYT. Thông báo từ chức của bà Nielsen được đưa ra chỉ vài ngày sau khi bà tháp tùng Tổng thống Donald Trump trong chuyến thăm biên giới Mỹ-Mexico tại Calexico thuộc bang California ngày 5/4. Ảnh: Reuters. Mặc dù vậy, việc bà Nielsen từ chức được cho là có thể dự báo trước, sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ tháng 11/2018. Khi đó, có những đồn đoán rằng Bộ trưởng An ninh Nội địa Kirstjen Nielsen sẽ quan chức cấp cao tiếp theo bị Tổng thống Trump yêu cầu từ chức trong thời gian tới. Ảnh: WSAU.com. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/4 cho biết Kevin McAleenan, Ủy viên Hải quan và Bảo vệ Biên giới và là một quan chức có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo vệ biên giới, sẽ trở thành Quyền Bộ trưởng An ninh Nội địa, thay thế bà Kirstjen Nielsen. Ảnh: IN. Bà Nielsen sinh ngày 14/5/1972 tại Colorado Springs, bang Colorado, và lớn lên ở Clearwater, bang Florida. Bà là con gái của vợ chồng bác sĩ quân y Phyllis Michele Nielsen và James McHenry Nielsen. Ảnh: BI. Sau khi tốt nghiệp trung học, bà Nielsen vào trường Đại học Georgetown và tốt nghiệp với tấm bằng cử nhân Khoa học. Sau đó, bà tiếp tục theo học tại trường Luật thuộc Đại học Virginia và nhận bằng Tiến sĩ Luật vào năm 1999. Nữ Bộ trưởng Mỹ này cũng từng học ngành Nhật Bản học tại trường Đại học Nanzan ở Nagoya, Nhật Bản. Ảnh: CNA. Bà Nielsen từng làm việc trong chính quyền của cựu Tổng thống George W. Bush với vai trò là Trợ lý đặc biệt của Tổng thống. Năm 2008, bà Nielsen trở thành người sáng lập và Chủ tịch Công ty tư vấn Sunesis. Ảnh: NB. Bà Nielsen làm việc cho Bộ trưởng An ninh Nội địa John F.Kelly sau khi ông được bổ nhiệm vào vị trí này tháng 1/2017. Ảnh: WNA. Đầu tháng 9/2017, chỉ một tháng sau khi ông Kelly trở thành Chánh văn phòng Nhà Trắng vào ngày 31/7/2017, bà Nielsen cũng làm việc trong Nhà Trắng với vai trò là “phó tướng” của ông Kelly. Ảnh: Reuters. Vào tháng 11/10/2017, Tổng thống Trump đã đề cử bà Nielsen làm Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ. Sau khi được Thượng viện phê chuẩn, bà Nielsen chính thức tuyên thệ nhậm chức vào ngày 6/12/2017. Ảnh: WP. Mời độc giả xem thêm video về Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ, bà Kirstjen Nielsen (Nguồn: WH.Gov)

