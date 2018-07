Mỹ buộc tội 12 quan chức tình báo Nga liên quan đến bầu cử Mỹ

Thứ trưởng Tư pháp Mỹ Rod Rosenstein - Ảnh: AFP



Ông Rosenstein thông tin rằng một ban bồi thẩm đoàn liên bang ngày 13-7 đã truy tố các quan chức tình báo Nga vì đã tấn công mạng lưới máy tính của ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ là bà Hillary Clinton và đảng Dân chủ.

Các cơ quan tình báo Mỹ, theo Reuters, từng nói rằng việc can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016 là nhằm hỗ trợ cho chiến dịch tranh cử của ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump và làm ảnh hưởng đến kết quả bầu cử của ứng cử viên đối thủ là bà Clinton.

Tất cả 12 quan chức tình báo trên đều là thành viên của cơ quan tình báo quân sự Nga (GRU).

Ông Rosenstein cũng cho biết là 12 quan chức Nga này bị cáo buộc tấn công các ban bầu cử của các bang và lấy cắp thông tin của khoảng 500.000 cử tri. Thứ trưởng Rosenstein cũng nói thêm rằng trong số các cáo buộc bao gồm cả tội danh rửa tiền bằng tiền ảo.

Ngoài ra, như AP đưa tin, nỗ lực can thiệp bầu cử của các quan chức tình báo Nga cũng bao gồm các mẩu quảng cáo sai sự thật trên Facebook và các bài đăng trên các mạng xã hội nhằm gây ảnh hưởng đến quan điểm của công chúng và gây bất đồng quan điểm về các vấn đề nóng của xã hội Mỹ.

"Internet giúp cho những kẻ thù nước ngoài tấn công người Mỹ bằng những cách mới và không đoán trước được" - ông Rosenstein nhận định.

"Bầu cử tự do và công bằng rất khó và gây nhiều tranh cãi và sẽ luôn có những kẻ thù muốn gia tăng thêm sự khác biệt trong nước và cố găng chia rẽ chúng ta" - Thứ trưởng Bộ Tư pháp chỉ rõ.

Ông Rosenstein cũng thông tin thêm rằng không có cáo buộc tấn công bầu cử nào liên quan đến người Mỹ và không có sai sót trong khâu kiểm phiếu bầu.

Các cáo buộc mới nhất trên liên quan đến công việc điều tra cáo buộc can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ 2016 của công tố viên đặc biệt Robert Mueller. Bộ Tư pháp công bố các cáo buộc này giữa chuyến công du của Tổng thống Donald Trump đến Anh và ông Trump sẽ gặp mặt Tổng thống Nga Vladimir Putin vào 16-7 tại Phần Lan.

Điện Kremlin ngày 13-7 đã bác bỏ cáo buộc can thiệp bầu cử Mỹ. "Nước Nga không bao giờ can thiệp và cũng không có ý định can thiệp vào các cuộc bầu cử Mỹ " - cố vấn ngoại giao của ông Putin là Yuri Ushakov lên tiếng.

Ông Rosenstein cũng thêm rằng trước đó tòa án cũng đã truy tố 20 cá nhân và 3 công ty Nga vì liên quan đến can thiệp bầu cử Mỹ.