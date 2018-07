4 công chúa được ngưỡng mộ vì vừa xinh đẹp vừa tài giỏi

1. Công chúa Thụy Điển - Madeleine: Đã 36 tuổi nhưng nhan sắc của Công chúa Madeleine vẫn xinh đẹp và quyền quý như bước ra từ phim ảnh hay truyện cổ tích. Năm 19 tuổi, nàng công chúa bắt đầu xa quê hương, tới Anh để tiện cho việc học. Tới khi 21 tuổi, cô lấy 60 tín chỉ học thuật Thụy Điển chỉ trong vòng 2 học kỳ. Hiện tại, cô có thể nói lưu loát tiếng Anh, Đức, Thụy Điển và Pháp. Ảnh: Pinterest. Giống như các nàng công chúa và hoàng hậu khác, Madeleine cũng được hoàng gia rèn giũa để trở thành người nhân hậu, ấm áp. Cô đang là người bảo trợ của một tổ chức từ thiện, giúp đỡ trẻ em. Với vẻ đẹp thanh lịch, chuẩn mực, năm 2011, Công chúa Madeleine đứng thứ 7 trong danh sách "Thành viên Hoàng gia đẹp nhất từ trước đến nay" của tạp chí Beautiful People. Cô đã kết hôn và có 3 "thiên thần nhỏ". Ảnh: Royal Central. 2. Công chúa Nhật Bản - Kako: Công chúa Nhật Bản Kako từng "gây bão" khi xuất hiện trước công chúng với vẻ đẹp thiên thần, trong trẻo. Nhờ gương mặt xinh xắn từ khi còn nhỏ, cô gái 23 tuổi được mệnh danh là "nàng công chúa xinh đẹp nhất Nhật Bản". Ảnh: Kyodo News. Không chỉ xinh đẹp, tươi tắn, Kako có năng khiếu về nghệ thuật, đặc biệt là môn trượt băng. Cô từng tham gia vài giải đấu lớn của Nhật và đứng đầu khu vực. Là thành viên hoàng tộc, công chúa trẻ tuổi sở hữu trình độ học vấn cao cùng khả năng nói tiếng Anh lưu loát. Ở độ tuổi trưởng thành, Công chúa Kako cũng bắt đầu tham gia vào những hoạt động xã hội để góp phần giúp đời sống nhân dân được ấm no. Ảnh: Hello Magazine. 3. Công chúa Monaco - Charlotte Casiraghi: Khác với hình ảnh dịu dàng và hiền hậu của các nàng công chúa hiện đại khác, công chúa ở "quốc gia siêu giàu có" Monaco lại sở hữu vẻ ngoài gai góc, cá tính hơn nhiều. Từ những năm thiếu niên, Charlotte (31 tuổi) đã ăn uống rất khoa học để giữ vóc dáng chuẩn. Cộng thêm gương mặt đẹp được thừa hưởng từ bà ngoại, Charlotte Casiraghi trở thành gương mặt hoàng gia thường xuyên xuất hiện trên tạp chí, ảnh thời trang. Ảnh: PoetrySoup. Sinh ra với dòng máu quý tộc, đẹp sắc sảo như minh tinh, có học thức, cá tính lại giỏi thể thao, Charlotte Casiraghi khiến nhiều cô gái phải ghen tỵ. Bởi những điều kiện hơn người, không thiếu "nam thần" điển trai vây quanh công chúa Monaco. Năm 2017, thậm chí có tin đồn tình cảm giữa cô và tài tử Brad Pitt. Ảnh: Pinterest. 4. Công chúa Saudi Arabia - Ameerah Al Taweel: Được mệnh danh là công chúa Jasmine ngoài đời thực, nàng công chúa Hồi giáo - Ameerah Al Taweel - sở hữu nhan sắc "đậm đà", đúng chất Trung Đông. Xinh đẹp chưa đủ để miêu tả hết ưu điểm của công chúa 34 tuổi, khi cô còn nổi tiếng vì tấm lòng bao dung và nhân cách cao đẹp. Ảnh: Top Women. Công chúa từng đi tới 70 quốc gia để giúp đỡ mọi người, đặc biệt là phụ nữ. Bên cạnh đó, cô cũng nhiều lần lên tiếng giành quyền bình đẳng cho phái yếu. Chưa dừng ở đó, Ameerah từng bước thể hiện niềm yêu con người của mình bằng những hành động cụ thể như tổ chức từ thiện giúp nhân dân vùng lũ lụt... Không chọn sống an nhàn và giàu sang, Ameerah là vị công chúa độc lập, hình mẫu lý tưởng của nhiều phụ nữ tại Saudi Arabia. Ảnh: Pinterest.

1. Công chúa Thụy Điển - Madeleine: Đã 36 tuổi nhưng nhan sắc của Công chúa Madeleine vẫn xinh đẹp và quyền quý như bước ra từ phim ảnh hay truyện cổ tích. Năm 19 tuổi, nàng công chúa bắt đầu xa quê hương, tới Anh để tiện cho việc học. Tới khi 21 tuổi, cô lấy 60 tín chỉ học thuật Thụy Điển chỉ trong vòng 2 học kỳ. Hiện tại, cô có thể nói lưu loát tiếng Anh, Đức, Thụy Điển và Pháp. Ảnh: Pinterest. Giống như các nàng công chúa và hoàng hậu khác, Madeleine cũng được hoàng gia rèn giũa để trở thành người nhân hậu, ấm áp. Cô đang là người bảo trợ của một tổ chức từ thiện, giúp đỡ trẻ em. Với vẻ đẹp thanh lịch, chuẩn mực, năm 2011, Công chúa Madeleine đứng thứ 7 trong danh sách "Thành viên Hoàng gia đẹp nhất từ trước đến nay" của tạp chí Beautiful People. Cô đã kết hôn và có 3 "thiên thần nhỏ". Ảnh: Royal Central. 2. Công chúa Nhật Bản - Kako: Công chúa Nhật Bản Kako từng "gây bão" khi xuất hiện trước công chúng với vẻ đẹp thiên thần, trong trẻo. Nhờ gương mặt xinh xắn từ khi còn nhỏ, cô gái 23 tuổi được mệnh danh là "nàng công chúa xinh đẹp nhất Nhật Bản". Ảnh: Kyodo News. Không chỉ xinh đẹp, tươi tắn, Kako có năng khiếu về nghệ thuật, đặc biệt là môn trượt băng. Cô từng tham gia vài giải đấu lớn của Nhật và đứng đầu khu vực. Là thành viên hoàng tộc, công chúa trẻ tuổi sở hữu trình độ học vấn cao cùng khả năng nói tiếng Anh lưu loát. Ở độ tuổi trưởng thành, Công chúa Kako cũng bắt đầu tham gia vào những hoạt động xã hội để góp phần giúp đời sống nhân dân được ấm no. Ảnh: Hello Magazine. 3. Công chúa Monaco - Charlotte Casiraghi: Khác với hình ảnh dịu dàng và hiền hậu của các nàng công chúa hiện đại khác, công chúa ở "quốc gia siêu giàu có" Monaco lại sở hữu vẻ ngoài gai góc, cá tính hơn nhiều. Từ những năm thiếu niên, Charlotte (31 tuổi) đã ăn uống rất khoa học để giữ vóc dáng chuẩn. Cộng thêm gương mặt đẹp được thừa hưởng từ bà ngoại, Charlotte Casiraghi trở thành gương mặt hoàng gia thường xuyên xuất hiện trên tạp chí, ảnh thời trang. Ảnh: PoetrySoup. Sinh ra với dòng máu quý tộc, đẹp sắc sảo như minh tinh, có học thức, cá tính lại giỏi thể thao, Charlotte Casiraghi khiến nhiều cô gái phải ghen tỵ. Bởi những điều kiện hơn người, không thiếu "nam thần" điển trai vây quanh công chúa Monaco . Năm 2017, thậm chí có tin đồn tình cảm giữa cô và tài tử Brad Pitt. Ảnh: Pinterest. 4. Công chúa Saudi Arabia - Ameerah Al Taweel: Được mệnh danh là công chúa Jasmine ngoài đời thực, nàng công chúa Hồi giáo - Ameerah Al Taweel - sở hữu nhan sắc "đậm đà", đúng chất Trung Đông. Xinh đẹp chưa đủ để miêu tả hết ưu điểm của công chúa 34 tuổi, khi cô còn nổi tiếng vì tấm lòng bao dung và nhân cách cao đẹp. Ảnh: Top Women. Công chúa từng đi tới 70 quốc gia để giúp đỡ mọi người, đặc biệt là phụ nữ. Bên cạnh đó, cô cũng nhiều lần lên tiếng giành quyền bình đẳng cho phái yếu. Chưa dừng ở đó, Ameerah từng bước thể hiện niềm yêu con người của mình bằng những hành động cụ thể như tổ chức từ thiện giúp nhân dân vùng lũ lụt... Không chọn sống an nhàn và giàu sang, Ameerah là vị công chúa độc lập, hình mẫu lý tưởng của nhiều phụ nữ tại Saudi Arabia. Ảnh: Pinterest.