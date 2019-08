Mẹ đãng trí, con trai 2 tháng tuổi bị nhốt giữa trời 35 độ

Truyền thông địa phương đưa tin, sự việc xảy ra vào chiều ngày 6/8 vừa qua tại thành phố Trúc Bắc, Tân Trúc, Đài Loan. Một bé trai 2 tháng tuổi đã bị mẹ mình vô tình nhốt trong xe ô tô. Rất may, cậu bé đã được giải cứu kịp thời và không gặp vấn đề gì nghiêm trọng về sức khỏe.

Theo đó, một người phụ nữ đã lái chiếc ô tô của mình, bên trong có cậu con trai 2 tháng tuổi. Sau đó, cô đỗ xe bên lề đường để chuẩn bị đưa con đi mua sắm. Người mẹ đã xuống xe, mở cửa sau để lấy chiếc xe đẩy nhưng cô đã để quên chìa khóa trên xe, vô tình đóng sập cửa vào khiến chiếc ô tô bị khóa từ bên trong, không thể nào mở từ bên ngoài được nữa.

Người mẹ vô tình nhốt cậu con trai 2 tháng tuổi trong ô tô.

Không còn cách nào khác, người mẹ này đã gọi thợ phá khóa tới nhưng vẫn không thể mở được cửa. Lo lắng cho tính mạng của con trai, cô nhanh chóng gọi điện cho cảnh sát thành phố Trúc Bắc nhờ giúp đỡ.

Theo hai sĩ quan cảnh sát là anh Gao Qiting và anh Cai Wenxin, họ đã lập tức tới hiện trường sau khi nhận được thông báo. Tình hình lúc đó đã rất khẩn cấp. Cuối cùng, sau một hồi thương lượng, người mẹ đã đồng ý cho cảnh sát và đội cứu hộ đập vỡ cửa kính ô tô để giải thoát cậu con trai đang nằm bên trong. Rất may do được giải cứu kịp thời nên cậu bé này không gặp vấn đề gì nghiêm trọng về sức khỏe, chỉ bị mất sức một chút do gào khóc.

Cảnh sát đã kịp thời giải cứu bé trai.

Nhân viên cảnh sát Gao Qiting cho biết, bé trai 2 tháng tuổi đã bị nhốt trong chiếc ô tô đóng kín khoảng hơn 15 phút. Nhiệt độ ngoài trời chiều hôm đó vào khoảng 35 độ C, thời tiết rất oi nóng nhưng theo hiện tượng hiệu ứng nhà kính, nhiệt độ bên trong xe ô tô còn nóng hơn nhiều, có thể gấp đôi nhiệt độ ngoài trời.