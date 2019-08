Đau lòng trẻ thiệt mạng do bị bỏ quên trong ôtô trên thế giới

Những cái chết thương tâm của các em nhỏ bị bỏ quên trên ô tô thường do thiếu không khí, dẫn đến bị ngạt trong thời tiết nắng nóng. Số vụ trẻ em thiệt mạng trong những tình huống này nhiều đến mức một số bang tại Mỹ phải xây dựng các chương trình giáo dục, tuyên truyền cho người lớn về nguy cơ có thể xảy ra khi cho trẻ đi ô tô.



Theo Sở Khí tượng và khoa học Khí hậu tại Đại học bang San Jose, Mỹ, trường hợp trẻ “bị lãng quên” hoặc vô tình bị bỏ lại trên xe bởi các bậc cha mẹ chiếm 54% các trường hợp gây tử vong cho trẻ nhỏ ở Mỹ do bị sốc nhiệt trong xe hơi. Trong số 677 trẻ em chết vì sốc nhiệt kể từ năm 1998, có tới 354 trẻ dưới 1 tuổi.

Một số hãng xe hơi còn trang bị cho xe tính năng cảnh báo nếu người lớn để trẻ nhỏ lại một mình trong xe.

Người nhà Tian Tian, một em nhỏ bị bỏ quên trong xe và qua đời, đau lòng khi biết tin. (Ảnh: The Star)

Ngày 27/5/2019, cậu bé bốn tuổi rưỡi được tìm thấy với tình trạng bất tỉnh trong xe buýt ở huyện Vạn Ninh, tỉnh Hải Nam (Trung Quốc). Tới ngày 30/5, cậu bé tử vong tại bệnh viện ở Hải Khẩu.

Cảnh sát bắt giữ tài xế, giáo viên trên chuyến xe buýt và giáo viên chủ nhiệm. Chính quyền thành phố buộc tội vô trách nhiệm nghiêm trọng đối với cả ba người. Hiệu trưởng trường mẫu giáo cũng đã bị bắt nhưng sau đó được tại ngoại. Một quan chức phụ trách các vấn đề bậc mầm non tại cơ quan giáo dục Vạn Ninh đã bị cách chức.

Chính quyền cho biết, trường mẫu giáo đó đã bị đóng cửa và học sinh sẽ được gửi đến các trường mầm non khác. Cơ quan giáo dục Vạn Ninh đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp về việc đảm bảo an toàn của trường mẫu giáo, tiểu học, trung học và đưa ra đánh giá về cách vận hành xe buýt của trường.

Bệnh viện nhi tỉnh Hải Nam.

Ngày 19/6/2018, một bé gái Thái Lan 5 tuổi tử vong vì ngạt thở sau khi bị bỏ quên trên xe một mình trong nhiều giờ liền tại trường học ở tỉnh Khon Kaen, đông bắc Thái Lan. Do xe buýt của trường bị hỏng, giáo viên mầm nón đã đón Kehphuang từ nhà cô bé vào sáng sớm để đưa đến trường. Tuy nhiên, khi đến trường, nữ giáo viên quên Kehphuang vẫn còn trong xe.

Khám nghiệm tử thi cho thấy Kehphuang chết vì ngạt thở. Chiếc ô tô thời điểm đó đậu dưới trời nắng gần nửa ngày, trong khi cửa xe đóng kín mít.

Sáng 11/7/2015 tại Trung Quốc, vì bị cô giáo bỏ quên trong ô tô suốt cả ngày nên Bé Tiểu Nặc (3 tuổi), học sinh trường mầm non Ngân Tọa ở thành phố Bắc Kinh đã qua đời trong tình trạng cơ thể đã bốc mùi. Khi phát hiện ra sự việc nhiệt độ trong xe lên tới 70 - 80 độ C .

7h30 sáng ngày 24/5/2018, cậu bé Tian Tian cùng 7 em học sinh trường mầm non Tinh Tinh tại khu Giang Hạ, Trung Quốc được đón tới trường bằng một chiếc xe mà nhà trường thuê. Tuy nhiên, vì sự lơ đễnh của tài xế họ Dai mà Tian Tian đã bị bỏ lại trên xe trong khi các bạn khác đã được đưa vào lớp. Đến khoảng 3 giờ chiều, Tian Tian được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh. Mặc dù đã được đưa đi cấp cứu song cậu bé vẫn không qua khỏi.

Tài xế Dai và hiệu trưởng của trường mầm non Tinh Tinh đã bị bắt giam vì tội lơ là trách nhiệm dẫn tới cái chết của cậu bé.

Theo The Sun, Hun Jun “Paul” Lee, 19 tuổi, do mắc chứng tự kỷ và mất khả năng giao tiếp nên đã không thể kêu cứu khi bị nhốt trong xe buýt ở thành phố Whittier, bang California, vào ngày 11/9/2015. Hôm đó, nhiệt độ ngoài trời lên tới 37,7 độ C.

Tài xế Armando Able Ramirez, 36 tuổi, đã bị buộc tội thiếu trách nhiệm đối với người khuyết tật sống phụ thuộc. Theo hồ sơ vụ kiện, Lee không xuống xe buýt khi đến trường học và người tài xế đã chạy xe thẳng về bãi đậu, khóa cửa và bỏ đi. Lee đã ở trên xe buýt khóa kín "suốt từ sáng đến trưa". Ramirez không kiểm tra xe trước khi rời đi, dù đây là quy định bắt buộc, đặc biệt khi chiếc xe buýt chở ba học sinh có nhu cầu đặc biệt.

Tài xế Armando Able Ramirez tại tòa.

Ngày 19/4/2014, một em bé tại San Jose, California qua đời sau khi bị bỏ lại trong một chiếc xe hơi trong khi nhiệt độ bên ngoài đạt khoảng 23 độ C. Cha cậu bé đã bỏ quên con mình mà không gọi cho người trông trẻ trước khi rời đi.