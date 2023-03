Kẻ sát nhân đội lốt y tá khiến nước Mỹ bàng hoàng

Kristen Heather Strickland sinh ngày 13/11/1967, là chị cả trong gia đình và có 2 em nhỏ. Tuổi thơ của cô êm đềm và đầm ấm giống như nhiều đứa trẻ khác. Năm 1988, Kristen được trường Cao đẳng cộng đồng Greenfield cấp bằng y tá. Cô kết hôn với Glenn Gilbert, một người đàn ông cô đã gặp tại bãi biển Hampton, New Hampshire. Hai vợ chồng đã mua một ngôi nhà và sau đó ổn định cuộc sống.

Kristen Heather Strickland. Nguồn ảnh: All That Interesting

Vào cuối năm 1990, họ hạ sinh con trai đầu lòng. Những tưởng cuộc sống hạnh phúc, hòa thuận cứ thể diễn ra, nhưng mọi chuyện đã bắt đầu xảy ra khi Kristen quay lại công việc sau kỳ thai sản.

Sau khi quay lại công việc, Kristen chuyển công việc từ ca 4 giờ chiều sang ca nửa đêm. Từ khi cô ta chuyển công việc sang ca đêm, số ca tử vong trong giờ làm việc đã tăng cao gấp 3 lần so với 3 năm gần nhất.

Chưa dừng lại ở đó, Kristen đã có dấu hiệu ngoại tình với nhân viên bảo vệ mới ở bệnh viện. Anh ta có ca làm việc từ 3h chiều đến 11h đêm, hai người thường xuyên ăn tối và bắt đầu có tình với nhau.

Cuộc hôn nhân của Kristen và chồng cũng có những dấu hiệu rạn nứt sau khi chồng nghi ngờ cô ta ngoại tình. Kristen cũng nấu những món ăn được cho là có độc khiến chồng mình bị bệnh. Sau đó, cô ta cũng bị cáo buộc là có ý định sát hại chồng bằng cách tiêm thuốc khi chồng cô đang ở bệnh viện.

Vào cuối năm 1994, Kristen bỏ chồng và con để đến với người tình mới.Tại thời điểm này, những chuyện kỳ lạ về số bệnh nhân tử vong ở bệnh viện bắt đầu có dấu hiệu tăng đặc biệt là trong ca trực của Kristen.

Tại bệnh viện đã có những đồng nghiệp bàn tán về những ca tử vong ở trong ca trực của cô ta. Lời bán tán diễn ra trong vòng vài tháng nhưng không có bất cứ bằng chứng nào để buộc tội cô ta.

Cuối tháng 7/1995, Stanley J. Jagodowski, 66 tuổi, được đưa vào bệnh viện vì tắc ruột sau phẫu thuật. Anh ta chỉ yêu cầu dùng thuốc, nhưng một y tá đã thấy Kristen vào phòng anh ta với kim tiêm.Trong đêm đó, ông ta đã chết vì ngừng tim.

Thậm chí có một cựu chiến binh đã từ chối điều trị với Kristen. Anh ta đưa ra lý do vì tin vào những lời đồn có người chết ở đây mà không có lý do. Tuy nhiên. Kristen vẫn chưa hề bị ai nghi ngờ.

Các y tá và bác sĩ bắt đầu giám sát ephedrine- loại thuốc có thể gây ra tim ngừng đập. Sau đó, họ đã phát hiện ra loại thuốc này đã “không cánh mà bay”. Không hề có thông báo chính thức nhưng Khu C - nơi có loại thuốc này đã bị giám sát chặt chẽ.

Nguồn ảnh: All That Interesting

Vào tháng 12/1964, Kristen đưa lọ thuốc cho một nữ ý tá đồng nghiệp Nhưng đáng ngờ nhất vào ngày 2/2/1996, khi cô ta đang nóng lòng muốn gặp người tình Perrault đã trực tiếp hỏi quản lý. Cô ta đã hỏi rằng nếu bệnh nhân của cô ta chết sớm ở khu C thì cô ta có thể về nhà sớm đúng không. Quản lý nói cô có thể về sớm, nhưng không ngờ rằng chỉ vài giờ sau đó bệnh nhân đó đã chết vì ngừng tim.

Quá nhiều điểm đáng ngờ và các nhân viên trong khu C đã báo cáo về hành vi đáng ngờ của Kristen Gilbert. Cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra và tìm ra sợi dây liên kết đáng ngờ dẫn đến nhiều cái chết của các bệnh nhân trong khu C với hung thủ lại chính là y tá Kristen Gilbert.

Trong 7 năm làm việc tại bệnh viện, đã có 350 trường hợp tử vong trong ca trực của cô ta và con số này không thể ngẫu nhiên xuất hiện. Theo điều tra cho thấy, Kristen đã sát hại thành công 4 cựu quân nhân bằng epinephrine: Henry Hudon, Kenneth Cutting, Edward Skwira và Stanley Jagodowski.

Cảnh sát thẩm vấn những người trong khu C để xác định nguyên nhân vì sao lại có những vụ giết người như vậy. Theo như lời khai của những y tá số ca tử vong tăng cao đến 3 lần vì Kristen cố tình tiêm thuốc ngưng tim cho họ, sau đó gọi Perrault đến khu C. Cô ta muốn thể hiện, muốn gây ấn tượng về khả năng điều dưỡng của mình.

Trong thời gian cô ta không làm việc ở bệnh viện nữa thì các ca bệnh tử vong ngay lập tức giảm xuống đáng kể. Sau khi bị phát hiện, mối quan hệ của Perrault và Kristen đã bắt đầu tan vỡ. Tháng 6/1996, hai người kết thúc mối quan hệ.

Vào ngày 8/7/1996, Kristen sử dụng thuốc ngủ quá liều và được đưa vào bệnh viện tâm thần. Trong bệnh viên cô ta đã gọi điện thoại và thú nhân toàn bộ tội ác của mình “ Chính em đã làm việc đó. Anh muốn biết phải không, chính em đã giết những người đó”. Sau đó, chính Perrault đã nói với bồi thẩm đoàn về lời thú nhận này.

Trong quá trình điều tra, hành vi của Kristen ngày càng trở nên khó đoán hơn, cô ta đe dọa đánh bom. Cô ta dùng món đồ giả giọng, gọi điện đến bệnh viện trong ca trực của tình nhân cũ, thông báo rằng ba quả bom đã được đặt trong bênh viện và các tòa nhà lân cận, bệnh viện sẽ phát nổ trong hai giờ sau đó. Toàn bộ nhân viên có nhiều người gia đã được sơ tán sau thông báo nặc danh đó.

Đây chỉ là trò đùa của cô ta, cơ quan chức năng vẫn chưa xác định mục đích rõ ràng của việc đe dọa đánh bom. Trong những phiên tòa xét xử Kristen có hành vi đe dọa đánh bom, cơ quan chức năng cũng phải khám nghiệm tử thi của những bênh nhân trước đó và xác nhận lại nguyên nhân tử vong.

Sau một thời gian dài, bồi thẩm đoàn đưa ra phán quyết Kristen Gilbert phạm ba tội giết người cấp độ 1, một tội giết người cấp độ 2 và hai tội cố ý giết người nhưng bất thành.

Cô ta lẽ ra bị phán quyết tội tử hình nhưng theo đề nghị của bồi thẩm đoàn, cô ta bị phán án chung thân.

Từng là một y tá và có gia đình đầm ấm nhưng lại là kẻ giết người không ghê tay, bản án dành cho cô ta là xứng đáng.Vụ án Kristen cũng chính là chủ đề cho cuốn sách Perfect Poison (Đầu độc hoàn hảo) của tác giả M. William Phelps.