Israel “tố” Iran tấn công tàu chở dầu: Nguy cơ bùng phát xung đột?

Ngày 29/7, tàu chở dầu Mercer Street do tỷ phú người Israel Eyal Ofer quản lý đã bị tấn công ở vùng biển ngoài khơi Oman, khiến hai người thiệt mạng, trong đó có một người Anh và một người Romania. Trong ảnh là tàu Mercer Street. Ảnh: CNN. Ngay lập tức, một quan chức cấp cao Israel cáo buộc Iran đứng sau vụ tấn công tàu chở dầu Mercer Street. "Đây là vụ tấn công khủng bố của Iran khiến hai người vô tội thiệt mạng và làm tổn hại đến hàng hải quốc tế", quan chức này nói. Ảnh: Twitter. Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Anh sau đó, Ngoại trưởng Israel Yair Lapid (ảnh) đã yêu cầu một hành động đáp trả cứng rắn. Ảnh: NDTV. "Iran không chỉ là vấn đề của Israel mà còn của toàn cầu. Hành vi của nước này đe dọa tự do hàng hải và thương mại toàn cầu. Chiến dịch chống lại Iran của chúng tôi sẽ tiếp tục", một quan chức Israel cảnh báo. Ảnh: Reuters. “Tôi xác định rõ ràng rằng Iran là bên thực hiện vụ tấn công tàu. Hành vi của Iran rất nguy hiểm không chỉ đối với Israel mà còn gây tổn hại đến lợi ích toàn cầu, tự do hàng hải và thương mại quốc tế. Trong bất cứ trường hợp nào Israel cũng có câu trả lời của riêng mình gửi tới Iran”, Thủ tướng Israel Naftali Bennett (ảnh) tuyên bố hôm 2/8. Ảnh: Reuters. Lên quan đến vụ việc, Washington tuyên bố sẽ phản ứng thích hợp trong khi truyền thông Israel đưa tin Mỹ và Anh đã "bật đèn xanh" cho nước này đáp trả. Ảnh: AP. Về phần mình, Iran phủ nhận liên quan đến vụ tấn công, cho rằng những cáo buộc trên là vô căn cứ. Trong ảnh là một tàu Mercer Street. Ảnh: Twitter. Ngày 2/8, Tehran cảnh báo rằng họ sẽ đáp trả bất kỳ "hành động mạo hiểm" nào nhắm mục tiêu vào Iran. Trong ảnh là người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Said Khatibzadeh. Ảnh: TT. “Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ không ngần ngại bảo vệ an ninh và lợi ích quốc gia của chúng tôi. Chúng tôi sẽ phản ứng ngay lập tức và dứt khoát với bất kỳ hành động trả đũa mạo hiểm nào có thể xảy ra", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Said Khatibzadeh cho biết trong một tuyên bố. Ảnh: AA. Mời độc giả xem thêm video: Tàu chở dầu Iran trúng tên lửa (Nguồn video: THĐT)

