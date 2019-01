Hoàng hậu Jordan dính thị phi vì gu ăn mặc sành điệu

Nhờ gu thời trang tinh tế, thanh lịch và thời thượng, Hoàng hậu Rania, 48 tuổi luôn nằm trong danh sách những thành viên hoàng gia ăn mặc đẹp nhất trên thế giới. Nhiều bộ cánh hay váy áo bà từng diện là sản phẩm của các nhà mốt lừng danh toàn cầu như Alexander McQueen hay Valentino.

Ảnh: Hello

Tài khoản Instagram của Hoàng hậu Rania hiện có tới hơn 5 triệu người theo dõi. Những người hâm mộ luôn dành các lời khen ngợi có cánh, đặc biệt về thần thái và cách chọn trang phục của hoàng hậu mỗi khi bà cho đăng tải một bức ảnh mới lên trang Instagram cá nhân.

Tuy nhiên, trang news.com.au đưa tin, hoàng hậu của vương quốc Jordan đang đối mặt với chỉ trích vì tủ quần áo đắt đỏ, tiêu tốn hơn bất kỳ bộ sưu tập trang phục nào của các nữ thành viên hoàng gia khác.

Dựa vào những bộ cánh Hoàng hậu Rania đã mặc, trang blog chuyên về thời trang UFO No More nhẩm tính chi phí cho váy áo của bà trong năm 2017 đã lên tới 481.000 USD (gần 11,2 tỉ đồng). Theo hãng thông tấn Arab News, mức chi tiêu này giúp Hoàng hậu Rania đứng đầu danh sách các nữ thành viên hoàng gia thế giới "chịu chi" nhất cho khoản ăn mặc.

Trước những lời bàn ra, tán vào, Văn phòng của Hoàng hậu Rania vừa phải ra một tuyên bố giải thích trên trang Facebook chính thức của bà. Theo họ, phần lớn các bộ váy áo, trang phục đắt tiền của hoàng hậu là đồ được tặng hoặc đi mượn.

Đại diện của Hoàng hậu Rania cũng khẳng định, các con số do UFO No More công bố "không phải là sự thật", vì trang blog này chỉ dựa vào giá bán trên thị trường của các món đồ, gây "hiểu nhầm thực tế". Trang UFO No More dường như đã tiếp thu ý kiến nói trên, khi không còn cho đăng tải các ước tính về tủ quần áo của bà trong bảng thống kê chi tiêu cho trang phục của các nhân vật nổi tiếng trong năm 2018.

Hoàng hậu Rania sinh năm 1970 ở Kuwait, trong một gia đình có cha mẹ đều là người Palestine. Cha của bà là bác sĩ và đã tạo điều kiện để con học đầy đủ theo nền giáo dục phương Tây. Bà Rania ban đầu học tại trường New English ở thủ đô Kuwait và sau đó tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế ở Đại học Mỹ ở Cairo, Ai Cập.

Ảnh: Hello

Bà chuyển tới Amman vào năm 1991 để làm việc cho Citibank, rồi chuyển qua làm chuyên gia marketing cho hãng máy tính Apple. Cuộc đời của cô gái Rania trẻ tuổi đã thay đổi vĩnh viễn khi gặp Thái tử Jordan Abdullah bin Al-Hussein tại một bữa tiệc tối do chị gái của ông tổ chức vào tháng 1/1993. Họ đã ngay lập tức phải lòng nhau và một đám cưới linh đình được tổ chức vào ngày 10/6/1993. Trong hôn lễ, Thái tử phi Rania mặc chiếc váy cưới của Bruce Oldfield, người từng thiết kế một số trang phục cho Công nương Anh Diana.