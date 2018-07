Hé lộ phi vụ chạy án của quan tham TQ nổi tiếng chi bạo

Trước khi bị điều tra tháng 6/2014, Lương đã bị phát hiện liên tục về Bắc Kinh tìm cách hối lộ để “móc nối” với lãnh đạo trung ương nhằm ngăn chặn việc bị điều tra. Quan tham Trung Quốc này đã chi tới 50 triệu NDT (175 tỷ VND) để chạy tội nhưng chả có tác dụng gì. Số tiền đó đã rơi vào két một kẻ lừa đảo. Mới đây, đường đi và đích đến của số tiền đó đã được phanh phui, làm rõ…

Vạn Khánh Lương trước tòa. Ngày 28/6 vừa qua, Tòa án trung cấp thành phố Quảng Châu đã mở phiên tòa xét xử lần thứ 2 vụ Trần Tộc Viễn, người đại diện tư cách pháp nhân Tập đoàn công ty cổ phần An Viễn, Thâm Quyến đưa hối lộ. Trần Tộc Viễn chính là người đã cung cấp cho Vạn Khánh Lương số tiền 50 triệu NDT để ông ta dùng chạy tội.



Theo “Bắc Kinh Nhật báo”, Trần Tộc Viễn là người huyện Yết Tây, thành phố Yết Dương. Đầu những năm 1990, Viễn rời quê đến Thâm Quyến làm ăn. Năm 2003, Bí thư tỉnh đoàn Quảng Đông Vạn Khánh Lương được điều về làm Bí thư thành ủy Yết Dương. Nhân cơ hội đó, Viễn bắt đầu làm quen và gắn bó với Lương.

Bản phán quyết của tòa nêu rõ, Trần Tộc Viễn đã thông qua Công ty mậu dịch Minh Cảng do Tập đoàn An Viễn kiểm soát trên thực tế để nhờ Vạn Khánh Lương giúp họ hợp tác với các công ty khác và giành được các hạng mục cải tạo khu phố cũ. Trong suốt 10 năm trời, Lương đã trở thành “thần tài” của Tập đoàn An Viễn.

Cuối năm 2013, đánh hơi thấy mình có thể bị điều tra, Vạn Khánh Lương đã bàn với “bạn thâm giao” Trần Tộc Viễn tìm cách tránh điều tra. Viễn khảng khái sẵn sàng giúp sức, từ đó thân phận hai người lập tức đảo ngược: Viễn trở thành “Thần tài” giúp Lương dẹp chuyện. Cũng chính lúc đó, xuất hiện một thương nhân tên là Âu Dương Vinh Hoa tham gia vụ việc.

Tại phiên tòa xử lần 2, Viễn khai Âu Dương Vinh Hoa có thời gian dài làm ăn ở Bắc Kinh. Viễn có thời gian làm ăn cùng Hoa và cũng từng lui tới nhà Hoa ở Bắc Kinh. Do Hoa khéo ngụy trang, che đậy nên cả Lương và Viễn đều tin tưởng hắn có khả năng “thuyết phục lãnh đạo trung ương” để giúp Lương thoát tội.

Được Lương đồng ý, Viễn đã sắp xếp để công ty trực thuộc chuyển cho Hoa 50 triệu NDT. Lúc đầu, khi 3 người bàn bạc đối sách ở biệt thự của Hoa tại Tiểu Thang Sơn, Bắc Kinh đã thống nhất sẽ chuyển 100 triệu NDT cho Hoa để đưa hối lộ “lãnh đạo trung ương”, nhưng sau đó chỉ chi 50 triệu.

Ngày 15/6/2014, Trần Tộc Viễn đã khai với UBKTKLTW việc chi 50 triệu tệ cho Âu Dương Vinh Hoa ở Bắc Kinh để giúp Vạn Khánh Lương thoát điều tra và khai rõ địa chỉ cụ thể của Hoa ở Bắc Kinh. 12 ngày sau, Vạn Khánh Lương bị ngã ngựa.

Tại phiên tòa xử lần đầu, tòa án kết luận Viễn phạm tội “hối lộ đơn vị”, tuyên phạt 4 năm tù. Viễn nhận tội, nhưng kháng án vì cho rằng mình bị xử quá nặng. Tại phiên xử lần 2, công tố viên vẫn cho rằng “mức án như thế là thích đáng” bởi số tiền đưa hối lộ ban đầu rất lớn lên tới 100 triệu NDT.