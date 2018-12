Đóng băng não thiên tài khoa học Nga chờ ngày hồi sinh

Theo Daily Mail, nhà khoa học Nga Yuri Pichugin qua đời ở tuổi 67 hồi tháng trước vì lên cơn đau tim sau khi ra ngoài trời lạnh âm 7 độ C.



Ông Pichugin chính là người đã nghĩ ra cách bảo quản thi thể người chết bằng cách đóng băng đặc biệt để có thể chờ nhân loại đạt được tiến bộ khoa học vượt bậc, giúp hồi sinh người chết.

Tiến sĩ khoa học Yuri Pichugin đã hợp tác với KrioRus từ năm 2011.

Bộ não của nhà khoa học này hiện đã được tách khỏi cơ thể, bảo quản trong dung dịch đặc biệt ở nhiệt độ âm 196 độ C. Trước đây, chính ông Pichugin từng nói rằng mình không muốn được đóng băng, nhưng sau đó đã đổi ý.

Bộ não của ông Pichugin hiện đang được bảo quản tại Moscow cùng với 66 người khác và 32 vật nuôi trong nhà, bao gồm chó, mèo, vẹt.

Được biết, điều kiện lạnh giá ngoài trời giúp thi thể ông Pichugin vẫn còn nguyên vẹn cho đến khi người ta bắt đầu quá trình lấy não.

Công ty đóng băng người chết KrioRus của Nga xác nhận bộ não của tiến sĩ Pichugin đang được bảo quản. “Chúng tôi nhận được tin báo về cái chết của ông ấy, lên cơn đau tim chỉ cách cửa nhà vài mét và cơ thể bị đóng băng hoàn toàn”.

“Nếu như có người ở gần đó phát hiện sớm thì ông ấy có thể vẫn còn sống”, KrioRus nói. “Chúng tôi không thể bắt đầu quá trình ngay vì còn phải giữ thi thể tiến sĩ để phục vụ điều tra”.

Nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn đóng băng được bộ não của ông ấy. Theo công ty Nga, tiến sĩ Pichugin đã ký thỏa thuận từ năm 2012 và “con trai của ông ấy đã đồng ý”.

Quy trình đóng băng cơ thể diễn ra một cách đặc biệt. Toàn bộ máu được rút khỏi cơ thể và thay bằng chất chống đông. Thi thể được đông lạnh từ từ ở âm 40 độ C, âm 80 độ C và cuối cùng là nhúng vào bể nitơ lỏng với nhiệt độ âm 196 độ C.

Tiến sĩ Pichugin nghĩ ra cách thức đóng băng cơ thể người từ năm 1975, khi còn là sinh viên. Ông làm việc tại phòng nghiên cứu ở Kharkiv trong suốt 20 năm.

Năm 1999, ông sang làm việc ở Đại học California, Los Angeles, Mỹ. Từ năm 2011, ông làm việc cho KrioRus ở Moscow.

Chi phí để bảo quản toàn bộ thi thể người ở KrioRus là 36.000 USD, chỉ riêng bộ não có giá 18.000 USD, nhưng người Nga có giá rẻ hơn. Bảo quản chó, mèo có giá 10.000 USD.