Cuộc sống “hai sắc màu” ở “ranh giới” DMZ trên bán đảo Triều Tiên

Nằm trong "ranh giới" DMZ trên bán đảo Triều Tiên, làng Tự do Taesung trông giống như bao ngôi làng nông thôn bình thường khác ở Hàn Quốc. Ảnh: Getty. Dân cư ở làng Taesung chủ yếu là những người nông dân chất phác, sống bằng nghề trồng lúa. Ảnh: USA Today. Người dân Taesung sẽ được binh lính Hàn Quốc hộ tống mỗi khi họ đi làm đồng cách đường biên giới 400m hay tới hồ chứa cách làng 1,6km để vận hành máy bơm nước. Ảnh: Bussiness Insider. Được biết, làng Taesung không có phòng tập thể thao, bệnh viện, siêu thị hay nhà hàng. Có một ngôi trường tiểu học duy nhất trong làng là trường Tiểu học Taesung. Ảnh: Bên trong lớp học thủ công trong trường tại làng Taesung. Ảnh: CNN. Được biết, người dân làng Taesung phải tuân theo giờ giới nghiêm từ nửa đêm đến lúc bình minh và phải điểm danh mỗi tối. Ảnh: CNN. The New York Times đưa tin, năm 2019, dân làng Taesung nhận được thêm "đãi ngộ" khi nhà mạng viễn thông di động KT của Hàn Quốc lắp đặt trạm phát sóng 5G tại đây. Ảnh: Phụ nữ cao tuổi trong làng Taesung tập yoga theo video hướng dẫn trực tuyến chạy bằng mạng 5G. Ảnh: Reuters. Các em nhỏ chơi game thực tế ảo nhờ công nghệ 5G hỗ trợ ở trường tiểu học Taesung. Ảnh: Reuters. Nằm cách Taesung không xa, ngôi làng Kijong-dong của Triều Tiên được xây dựng từ những năm 1950, ngay tại khu phi quân sự DMZ ở biên giới với Hàn Quốc. Ngôi làng được bao quanh bởi những cánh đồng nông nghiệp mênh mông. Ảnh: ATI. Theo Chính phủ Triều Tiên, nơi này gồm trang trại tập thể với 200 gia đình, có trường học và bệnh viện. Ảnh: ATI. ATI đưa tin, nhìn từ xa, Kijong-dong giống như một ngôi làng điển hình có hệ thống đường dây điện, đường phố sạch sẽ và ánh sáng từ cửa sổ của các tòa nhà,...Nhưng thực tế dường như không có cư dân nào sinh sống trong ngôi làng "bí ẩn" này. Ảnh: AP. Giới quan sát Hàn Quốc cho rằng, Kijong-dong là một ngôi làng không có người ở, được thành lập trong một nỗ lực dường như sử dụng cho hoạt động tuyên truyền. Ảnh: ATI. Ngôi làng có một số tòa nhà cao tầng được sơn màu rực rỡ và các căn hộ thấp tầng. Các tòa nhà không có cửa sổ hay nội thất. Thi thoảng có nhiều người đến làng nhưng không rõ là dân thường hay binh sĩ. Ảnh: Wikipedia. Thỉnh thoảng vẫn có người được nhìn thấy dọn cỏ hoặc tỉa cây ở những khu vực trung tâm của ngôi làng này. Ảnh: LAT.

