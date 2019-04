Cuộc sống đời thường của ông Obama sau khi rời Nhà Trắng

Ông Obama không còn là tổng thống Mỹ nhưng " thương hiệu Obama" thì khó có thể bị quên lãng. Một việc gần như chắc chắn từ trước là ông sẽ sử dụng uy tín của mình để tiếp tục góp sức cho nước Mỹ. Kể từ khi rời ghế tổng thống Mỹ, ông Obama vẫn có nguồn thu nhập khổng lồ nhờ các bài phát biểu, viết sách và lương hưu. Trong ảnh, cựu tổng thống Barack Obama đặt câu hỏi với các nhà lãnh đạo trẻ từ khắp châu Âu trong một tòa thị chính ở Berlin. Ảnh: Reuters. Ông Obama và vợ công bố viết cuốn hồi ký "Becoming" từ năm 2017. "Becoming" ra mắt tháng 11/2018, bản dịch tiếng Việt có tựa đề "Chất Michelle". Hiện cuốn sách đã bán được hơn 10 triệu bản trên thế giới. Cuốn hồi ký "Becoming" là câu chuyện toàn bộ cuộc đời của bà Michell, cũng như những khó khăn trong cuộc hôn nhân với ông Obama, việc bà bị sảy thai và sau đó phải nhờ đến phương pháp thụ tinh ống nghiệm để có Malia và Sasha. Trong ảnh, cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama phát biểu tại Đấu trường Royal Arena ở Copenhagen, Đan Mạch, trong chuyến lưu diễn để quảng bá cho cuốn hồi ký "Becoming". Ảnh: Reuters. Tổng tài sản hiện tại của gia đình ông Obama ước tính khoảng 40 triệu USD. Tuy nhiên, theo một dữ liệu phân tích của Đại học Mỹ (American University), vợ chồng ông có khả năng kiếm tới 242,5 triệu USD sau nhiệm kỳ tổng thống. Dù về hưu, ông Obama chắc chắn cũng vẫn "sống khoẻ" nhờ mức lương hưu theo Đạo luật Cựu Tổng thống, được thông qua vào năm 1958. Khi còn đương chức, một tổng thống Mỹ được trả 400.000 USD/năm, còn sau khi về hưu, mức lương họ được hưởng là 200.000 USD/năm. Trong ảnh, ông Obama vẫy tay trong Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu của Hội đồng World Travel & Tourism tại Seville, Tây Ban Nha. Ảnh: Getty Images.Cựu tổng thống Obama với chiếc mũ ông già Noel trên đầu, đang nói chuyện với một cậu bé khi ông tặng quà tại một bệnh viện nhi. Ảnh: Getty Images. ĐH Mỹ cũng ước tính ông Obama có thể thực hiện 50 buổi diễn thuyết trong một năm với mức thù lao bèo bọt nhất là 200.000 USD cho mỗi bài. Trong 15 năm tới, cựu tổng thống có thể đạt gần mức thu nhập 200 triệu USD. Tháng 9/2017, ông Obama phát biểu tại một hội nghị y tế do hãng dịch vụ tài chính Cantor Fitzgerald tổ chức và tiền công cho lần xuất hiện đó của ông vào khoảng 400.000 USD, tương đương lương cả năm khi còn làm tổng thống. Trong ảnh, Chủ tịch của tổ chức Nhân quyền Robert F. Kennedy - bà Kerry Kennedy - trao tặng ông Obama giải thưởng Ripple of Hope của tổ chức này tại một buổi lễ ở New York. Ảnh: AP Cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama gây ngạc nhiên cho sinh viên từ Đại học Wayne State trong cuộc thảo luận tại Bảo tàng Motown ở Detroit, bang Michigan, Mỹ. Ảnh: AP. Ông Obama thích truyền cảm hứng cho các thế hệ trẻ. Suốt quãng thời gian từ khi ứng cử tới khi giành được chức vụ tổng thống, ông bày mong muốn cống hiến cho xã hội bằng những lý tưởng của mình. Ông từng chia sẻ trong chương trình "The View" vào năm 2012: "Tôi mong muốn có thể đi khắp các thành phố để truyền đạt những hiểu biết của mình cho mọi người và tạo ra nhiều việc làm cho người dân, cho những bạn trẻ có cơ hội được tỏa sáng". Trong ảnh, cựu tổng thống Obama chào đón các tình nguyện viên trong một chiến dịch tại Fairfax, Virginia, Mỹ. Ảnh: The Washington Post. Ngoài diễn thuyết và bán sách, nhà Obama còn tham gia quảng cáo và sở hữu bất động sản đồ sộ. Gia đình Obama sống trong biệt thự rộng 760 m2 với 9 phòng ngủ, lần cuối được rao bán với giá 5,3 triệu USD. Căn biệt thự nằm trong khu Kalorama sầm uất, nơi ái nữ của tổng thống đương nhiệm - Ivanka Trump cũng sở hữu một căn nhà. Trong ảnh, ứng cử viên Thống đốc bang Florida, Andrew Gillum, (trái) và Thượng nghị sĩ Bill Nelson (phải) lắng nghe ông Obama khi ông đang diễn thuyết bỏ phiếu cho một cuộc mít tinh tại Miami. Ảnh: Getty Images. Ông Obama tạo dáng chụp ảnh trong một chiến dịch cho ứng cử viên đảng Dân chủ, Thống đốc bang Illinois, J.B. Pritzker, tại Caffe Paradis trong khuôn viên Đại học Illinois ở Urbana. Ảnh: AP. Ông Obama phát biểu trong lễ tang Thượng nghị sĩ John S. McCain tại Nhà thờ Quốc gia Washington. Ảnh: The Washington Post. Ông Obama cùng phu nhân chụp ảnh với các cựu tổng thống và đệ nhất phu nhân Mỹ tại tang lễ cựu đệ nhất phu nhân Barbara Bush. Bà là vợ của cựu Tổng thống George H. W. Bush. Ảnh: AP. Hoàng tử Harry phỏng vấn ông Barack Obama ở Toronto trong Thế vận hội Invictus năm 2017. Đây là Thế vận hội dành cho các cựu chiến binh và quân nhân bị khuyết tật quốc tế do Hoàng tử Harry tổ chức. Ảnh: AP. Ông Obama nói chuyện với người tham gia tại hội nghị thượng đỉnh về khí hậu, nơi quy tụ các thị trưởng đến từ Canada, Mexico và Mỹ. Ảnh: AP. Ông Barack Obama đến làm nhiệm vụ bồi thẩm đoàn quận Cook tại Trung tâm Daley ở Chicago. Ảnh: Getty Images. Ông Obama phát biểu tại hội nghị Lãnh đạo châu Á tại Seoul. Ảnh: Getty Images. Nhà Obama thăm ruộng bậc thang Jatiluwih, di sản thế giới của UNESCO, ở Bali. Ảnh: European Pressphoto Agency. Tổng thống Indonesia Joko Widodo (trái) trò chuyện với ông Obama tại cung điện Bogor ở Tây Java. Ảnh: Getty Images.

Ông Obama không còn là tổng thống Mỹ nhưng " thương hiệu Obama" thì khó có thể bị quên lãng. Một việc gần như chắc chắn từ trước là ông sẽ sử dụng uy tín của mình để tiếp tục góp sức cho nước Mỹ. Kể từ khi rời ghế tổng thống Mỹ, ông Obama vẫn có nguồn thu nhập khổng lồ nhờ các bài phát biểu, viết sách và lương hưu. Trong ảnh, cựu tổng thống Barack Obama đặt câu hỏi với các nhà lãnh đạo trẻ từ khắp châu Âu trong một tòa thị chính ở Berlin. Ảnh: Reuters. Ông Obama và vợ công bố viết cuốn hồi ký "Becoming" từ năm 2017. "Becoming" ra mắt tháng 11/2018, bản dịch tiếng Việt có tựa đề "Chất Michelle". Hiện cuốn sách đã bán được hơn 10 triệu bản trên thế giới. Cuốn hồi ký "Becoming" là câu chuyện toàn bộ cuộc đời của bà Michell, cũng như những khó khăn trong cuộc hôn nhân với ông Obama, việc bà bị sảy thai và sau đó phải nhờ đến phương pháp thụ tinh ống nghiệm để có Malia và Sasha. Trong ảnh, cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama phát biểu tại Đấu trường Royal Arena ở Copenhagen, Đan Mạch, trong chuyến lưu diễn để quảng bá cho cuốn hồi ký "Becoming". Ảnh: Reuters. Tổng tài sản hiện tại của gia đình ông Obama ước tính khoảng 40 triệu USD. Tuy nhiên, theo một dữ liệu phân tích của Đại học Mỹ (American University), vợ chồng ông có khả năng kiếm tới 242,5 triệu USD sau nhiệm kỳ tổng thống. Dù về hưu, ông Obama chắc chắn cũng vẫn "sống khoẻ" nhờ mức lương hưu theo Đạo luật Cựu Tổng thống, được thông qua vào năm 1958. Khi còn đương chức, một tổng thống Mỹ được trả 400.000 USD/năm, còn sau khi về hưu, mức lương họ được hưởng là 200.000 USD/năm. Trong ảnh, ông Obama vẫy tay trong Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu của Hội đồng World Travel & Tourism tại Seville, Tây Ban Nha. Ảnh: Getty Images. Cựu tổng thống Obama với chiếc mũ ông già Noel trên đầu, đang nói chuyện với một cậu bé khi ông tặng quà tại một bệnh viện nhi. Ảnh: Getty Images. ĐH Mỹ cũng ước tính ông Obama có thể thực hiện 50 buổi diễn thuyết trong một năm với mức thù lao bèo bọt nhất là 200.000 USD cho mỗi bài. Trong 15 năm tới, cựu tổng thống có thể đạt gần mức thu nhập 200 triệu USD. Tháng 9/2017, ông Obama phát biểu tại một hội nghị y tế do hãng dịch vụ tài chính Cantor Fitzgerald tổ chức và tiền công cho lần xuất hiện đó của ông vào khoảng 400.000 USD, tương đương lương cả năm khi còn làm tổng thống. Trong ảnh, Chủ tịch của tổ chức Nhân quyền Robert F. Kennedy - bà Kerry Kennedy - trao tặng ông Obama giải thưởng Ripple of Hope của tổ chức này tại một buổi lễ ở New York. Ảnh: AP Cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama gây ngạc nhiên cho sinh viên từ Đại học Wayne State trong cuộc thảo luận tại Bảo tàng Motown ở Detroit, bang Michigan, Mỹ. Ảnh: AP. Ông Obama thích truyền cảm hứng cho các thế hệ trẻ. Suốt quãng thời gian từ khi ứng cử tới khi giành được chức vụ tổng thống, ông bày mong muốn cống hiến cho xã hội bằng những lý tưởng của mình. Ông từng chia sẻ trong chương trình "The View" vào năm 2012: "Tôi mong muốn có thể đi khắp các thành phố để truyền đạt những hiểu biết của mình cho mọi người và tạo ra nhiều việc làm cho người dân, cho những bạn trẻ có cơ hội được tỏa sáng". Trong ảnh, cựu tổng thống Obama chào đón các tình nguyện viên trong một chiến dịch tại Fairfax, Virginia, Mỹ. Ảnh: The Washington Post. Ngoài diễn thuyết và bán sách, nhà Obama còn tham gia quảng cáo và sở hữu bất động sản đồ sộ. Gia đình Obama sống trong biệt thự rộng 760 m2 với 9 phòng ngủ, lần cuối được rao bán với giá 5,3 triệu USD. Căn biệt thự nằm trong khu Kalorama sầm uất, nơi ái nữ của tổng thống đương nhiệm - Ivanka Trump cũng sở hữu một căn nhà. Trong ảnh, ứng cử viên Thống đốc bang Florida, Andrew Gillum, (trái) và Thượng nghị sĩ Bill Nelson (phải) lắng nghe ông Obama khi ông đang diễn thuyết bỏ phiếu cho một cuộc mít tinh tại Miami. Ảnh: Getty Images. Ông Obama tạo dáng chụp ảnh trong một chiến dịch cho ứng cử viên đảng Dân chủ, Thống đốc bang Illinois, J.B. Pritzker, tại Caffe Paradis trong khuôn viên Đại học Illinois ở Urbana. Ảnh: AP. Ông Obama phát biểu trong lễ tang Thượng nghị sĩ John S. McCain tại Nhà thờ Quốc gia Washington. Ảnh: The Washington Post. Ông Obama cùng phu nhân chụp ảnh với các cựu tổng thống và đệ nhất phu nhân Mỹ tại tang lễ cựu đệ nhất phu nhân Barbara Bush. Bà là vợ của cựu Tổng thống George H. W. Bush. Ảnh: AP. Hoàng tử Harry phỏng vấn ông Barack Obama ở Toronto trong Thế vận hội Invictus năm 2017. Đây là Thế vận hội dành cho các cựu chiến binh và quân nhân bị khuyết tật quốc tế do Hoàng tử Harry tổ chức. Ảnh: AP. Ông Obama nói chuyện với người tham gia tại hội nghị thượng đỉnh về khí hậu, nơi quy tụ các thị trưởng đến từ Canada, Mexico và Mỹ. Ảnh: AP. Ông Barack Obama đến làm nhiệm vụ bồi thẩm đoàn quận Cook tại Trung tâm Daley ở Chicago. Ảnh: Getty Images. Ông Obama phát biểu tại hội nghị Lãnh đạo châu Á tại Seoul. Ảnh: Getty Images. Nhà Obama thăm ruộng bậc thang Jatiluwih, di sản thế giới của UNESCO, ở Bali. Ảnh: European Pressphoto Agency. Tổng thống Indonesia Joko Widodo (trái) trò chuyện với ông Obama tại cung điện Bogor ở Tây Java. Ảnh: Getty Images.