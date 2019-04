Sau khi về hưu, vợ chồng Obama giàu cỡ nào?

CNN và GoBankingRates thống kê, khi ông Obama bắt đầu lên nắm quyền ở Nhà Trắng vào năm 2008, tổng trị giá tài sản của gia đình ông khoảng 1,3 triệu USD. Con số này hiện đã tăng lên đến 40 triệu USD, theo một ước tính năm 2018.



Kể từ năm 2005 (thời điểm Obama bắt đầu đắc cử Thượng viện Mỹ) tới năm 2016, vợ chồng chính khách này đã kiếm tổng cộng 20,5 triệu USD từ các khoản lương chính phủ chi trả cho ông, thù lao viết sách cũng như thu nhập của người vợ - Michelle Obama - từ công việc tại Bệnh viện Đại học Chicago trước khi bà trở thành đệ nhất phu nhân Mỹ.

Cựu Tổng thống Obama hưởng lương 400.000 USD/năm trong suốt 8 năm làm tổng thống. Khi rời Nhà Trắng, lương hưu của ông vào khoảng 200.000 USD/năm.

Theo giới quan sát, phần lớn số tài sản "khủng" của gia đình vị tổng thống thứ 44 của Mỹ đến từ sách. Tạp chí Forbes trích dẫn các tài liệu hoàn thuế và tài chính cho hay, trong giai đoạn 2005 - 2016, ông Obama kiếm được 15,6 triệu USD gồm tiền trả trước và thù lao cho hai cuốn sách của ông, nhan đề "The Audacity of Hope" và "Of Thee I Sing: A Letter to My Daughters" cũng như thù lao cho tác phẩm "Dreams From My Father".

Tuy nhiên, nguồn thu nhập béo bở từ việc viết sách của gia đình Obama vẫn chưa dừng ở đó. Năm ngoái, vợ chồng ông đã ký kết các hợp đồng xuất bản sách trị giá ít nhất 60 triệu USD.

Cuốn hồi ký "Becoming" của bà Michelle được phát hành tháng 11/2018 và ngay lập tức trở thành cuốn sách bán chạy nhất năm. Mặc dù lợi nhuận vẫn chưa được công bố nhưng nhà phát hành thông báo đã bán được hơn 2 triệu cuốn trong 15 ngày ra mắt sách đầu tiên.

Cựu đệ nhất phu nhân Mỹ cũng bán 25 món đồ khác nhau liên quan đến cuốn hồi ký của mình, kể cả các cốc uống nước với giá bán lẻ 20 USD/chiếc và nến với giá 35 USD/cây.