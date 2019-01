Chỉnh phủ đóng cửa: Ông Trump mời khách Nhà Trắng đồ ăn nhanh

Reuters mô tả các đầu bếp Nhà Trắng thường phục vụ nhiều món ăn độc đáo và ấn tượng dưới bức chân dung nghiêm nghị của tổng thống Abraham Lincoln trong Phòng tiệc. Nhưng lúc này họ đang ở nhà, không có lương, do tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa gây ra bởi cuộc chiến giữa ông Trump và các lãnh đạo đảng Dân chủ trong quốc hội.

Nhà Trắng cho biết đích thân Tổng thống Trump đã chi trả cho số thức ăn nhanh mời khách, ông ca ngợi đó là những "đồ ăn Mỹ tuyệt vời" khi tiếp đón các thành viên của đội bóng bầu dục Clemson Tigers, những người chiến thắng giải vô địch bóng bầu dục đại học Mỹ.

Tổng thống Trump giới thiệu thực đơn toàn đồ ăn nhanh tại bữa tiệc. Ảnh: AFP.

"Chúng ta có pizza, chúng ta có 300 cái hamburger, rất, rất nhiều khoai tây chiên, tất cả những đồ ăn ưa thích của chúng ta", ông Trump phát biểu trước các phóng viên, bên cạnh một nhân viên phục vụ của Nhà Trắng.



"Tôi muốn thấy những gì còn lại khi chúng ta rời đi, bởi vì tôi nghĩ sẽ chẳng còn lại nhiều đâu", tổng thống Mỹ nói trước các vị khách trẻ tuổi. Ông Trump cũng cho biết ông không muốn dời cuộc gặp này cho đến sau khi tình trạng chính phủ đóng cửa kết thúc.

Khoảng một phần tư số cơ quan chính phủ đã dừng hoạt động trong suốt 24 ngày qua, ảnh hưởng đến cuộc sống của hơn 800.000 viên chức Mỹ. Tình trạng này diễn ra sau khi ông Trump không thể đạt được sự đồng thuận với quốc hội về kế hoạch ngân sách, bao gồm chi phí 5,7 tỷ USD mà tổng thống yêu cầu để xây dựng bức tường trên tuyến biên giới với Mexico.

"Khi giữ an toàn cho người dân Mỹ, tôi sẽ không bao giờ lùi bước", ông Trump nói với các nông dân tham dự một hội nghị ở New Orleans hôm 14/1, nhắc lại quan điểm cương quyết của ông rằng bức tường biên giới là cần thiết trên cả cơ sở an ninh và nhân đạo.

Tổng thống Trump nói rằng ông đã bác bỏ một đề nghị từ Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Lindsey Graham để mở lại chính phủ trong vài tuần và tiếp tục thương lượng với đảng Dân chủ về ngân sách cho bức tường.

Phe Dân chủ kiểm soát hạ viện tỏ ra rất cứng rắn trong việc từ chối yêu cầu của ông Trump, khiến cho tình trạng đóng cửa nhiều khả năng sẽ tiếp diễn.