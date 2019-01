Lạ lẫm cuộc sống ở nước Mỹ ra sao khi chính phủ đóng cửa?

Chính phủ Mỹ vẫn đóng cửa và tình trạng này có thể còn kéo dài khi phe Dân chủ vẫn chưa chấp thuận khoản kinh phí 5,7 tỷ USD để xây dựng bức tường biên giới với Mexico theo đề nghị của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Tấm biển thông báo về việc Vườn thú quốc gia Smithsonian ở Washington bị đóng cửa ngày 2/1. (Nguồn ảnh: Reuteres) Việc Chính phủ Mỹ đóng cửa một phần đã khiến cho nhiều cơ quan, văn phòng và các địa điểm tham quan khắp nước Mỹ phải tạm ngừng hoạt động, cũng như làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân nước này. Ảnh: Thông báo đóng cửa trước Đài tưởng niệm Quốc gia General Grant ở Manhattan ngày 7/1. Con đường chính trong viên quốc gia Arches ở bang Utah bị phong tỏa ngày 9/1 trong bối cảnh Chính phủ Mỹ vẫn đóng cửa một phần. Hai cha con đứng bên ngoài Bảo tàng Hàng không và Không gian Quốc gia của Viện Smithsonian bị đóng cửa ở thủ đô Washington ngày 2/1. Các du khách chờ phà để tới bức tượng Nữ thần Tự do ngày 22/12, sau khi Thống đốc Andrew Cuomo chỉ thị sử dụng quỹ du lịch của bang để giúp công viên mở cửa. Bảo tàng Nghệ thuật Quốc gia ở thủ đô Washington cũng bị đóng cửa ngày 8/1. Ông Tyra Johnny Zuagar, một nhân viên chính phủ liên bang, trầm tư khi phát biểu trước các phóng viên về tình trạng Chính phủ liên bang Mỹ đóng cửa một phần, sau cuộc thảo luận với Thượng nghị sĩ Chris Van Hollen tại văn phòng của ông ở Largo, Maryland, ngày 7/1. Các nhân viên TSA đi qua khu vực sân bay quốc gia Reagan ở Washington ngày 6/1. Thùng rác chất đầy ở khu vực gần Nhà Trắng. Thông báo đóng cửa được đặt trước Viện bảo tàng Nghệ thuật Quốc gia ở thủ đô Washington ngày 4/1. Tấm bảng thông báo được đặt tại một địa điểm ở San Francisco ngày 23/12. Bảo tàng Federal Hall ở thành phố New York ngừng hoạt động ngày 7/1. Thông báo đóng cửa được đặt trước Tòa nhà Lưu trữ Quốc gia ở Washington ngày 22/12. Lối vào vườn Enid A. Haupt ở Washington "cửa đóng then cài" ngày 7/1. Mời độc giả xem thêm video: Chính phủ Mỹ chính thức tuyên bố đóng cửa hồi đầu năm 2018 (Nguồn: VTC Now)

