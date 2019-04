Cháy nhà thờ ở Paris: Những cổ vật vô giá nào được cứu?

Nhiều tác phẩm nghệ thuật, cổ vật vô giá đã được "giải cứu" trong vụ cháy Nhà thờ Đức Bà Paris tối 15/4, trong đó có mão gai của Chúa Giê-su - một trong những thánh tích có giá trị nhất của nhà thờ này. Ảnh: Insider. Chiếc vòng gai này được cho là chiếc vòng mà Chúa Giê-su đội trên đầu trước khi bị đóng đinh trên thập giá. Ảnh: Insider. Vòng mão gai được Vua Louis IX đưa về Pháp năm 1238. Thánh tích này được đặt trong một chiếc hộp bằng vàng, cất trong kho của nhà thờ và thỉnh thoảng mới được trưng bày. Ảnh: Getty. Được biết, chiếc vòng gai này là một trong ba cổ vật thánh thiêng trong Nhà Thờ Đức Bà Paris. Ngoài chiếc vòng còn có một phần của cây Thập giá đích thực (True Cross) nơi chúa Giê-Su bị đóng đinh và một trong ba chiếc Đinh thánh (Holy Nails). Ảnh: NB. Một số cổ vật được cứu khỏi biển lửa ở nhà thờ Notre-Dame và đưa tới một căn phòng tại toà thị chính Paris hôm 16/4. Ảnh: Reuters. Bí tích Thánh thể, được coi là thân thể và máu của Chúa Jesus dưới hình thức bánh thánh và rượu, cũng được cứu thoát khỏi biển lửa. Ảnh: Reuters Ngoài ra, một số tác phẩm nghệ thuật khác trong nhà thờ đã được đưa ra ngoài và đem đến nơi cất giữ an toàn. Ảnh: AP. 16 bức tượng đồng, đặt trên mái Nhà thờ Đức Bà Paris trong suốt hơn 150 năm, đã được dỡ xuống vào tuần trước theo một dự án trùng tu nên chúng không bị hư hại do vụ cháy. Ảnh: Reuters. Bên trong nhà thờ có nhiều bức tranh vô giá. Một số đã được đưa tới nơi an toàn, còn những bức tranh khác bị hư hại trong trận hỏa hoạn kinh hoàng hôm 15/4. Ảnh: AP. Theo Insider, ít nhất một cửa sổ hoa hồng trong Nhà thờ Đức Bà Paris vẫn còn nguyên vẹn sau vụ cháy. Ảnh: Flickr. Hiện chưa rõ số phận của cây đàn organ lớn nhất nước Pháp bên trong nhà thờ này. Có nguồn tin nói rằng cây đàn đã được "giải cứu", nhưng có thông tin lại cho biết nó đã bị hư hại nặng trong vụ cháy. Ảnh: AP. Mời độc giả xem thêm video về vụ cháy Nhà thờ Đức Bà Paris (Nguồn: CNN)

