Chấn động Vụ sát hại con gái nữ diễn viên Đài Bắc

Tội ác từ vụ bắt cóc ở Đài Loan

Vụ án đã làm rung chuyển cả Đài Loan với vụ giết người khét tiếng của một nhóm tội phạm gồm 3 tên: Chen Chin-hsing, Lin Chun-sheng và Kao Tien-min đều là người Đài Loan vào ngày 14-04-1997. Chúng đã bắt cóc Pai Hsiao-Yen, một học sinh 17 tuổi khi em đang đi bộ đến trường.

Đây là đứa con gái duy nhất của một nữ diễn viên nổi tiếng tại địa phương tên Pai Binh-Binh. Mục đích của vụ bắt cóc nhằm đòi tiền chuộc với một con số khổng lồ- 5 triệu USD. Do phương tiện truyền thông rộng rãi và để đề phòng, bọn tội phạm đã thay đổi điểm hẹn nhiều lần nhưng không bao giờ xuất hiện.

Pai Bing Bing và Pai Hsiao Yen

Pai Bing Bing sinh năm 1955, tại Cơ Long, Đài Loan. Bà là một diễn viên, ca sĩ gạo cội của điện ảnh Đài Loan, với hơn 20 năm gắn bó với nghệ thuật. Pai Bing Bing được khán giả Đài loan, thậm chí nhiều người Việt Nam mê phim Đài biết đến với những vai diễn của Pai Binh Binh trong các bộ phim như: Dòng sông ly biệt, Võ Thập Lang...

Mẹ Pai Bing Bing và con gái Pai Hsiao-Yen

Năm 1975, Pai Bing Bing sang Nhật Bản để học tập và phát triển sự nghiệp. Ở đây, bà đã kết hôn với một họa sĩ người Nhật và theo chồng sinh sống tại Tokyo. Nhưng hạnh phúc đến với bà chẳng được bao lâu. Đến khi mang thai cũng là lúc bà cay đắng nhận ra thói nát rượu của ông chồng người Nhật. Bà đau khổ trở về Đài Loan và sinh hạ một người con gái lấy họ mẹ là Pai Hsiao Yen, sinh ngày 23-6-1980.



Hai mẹ con sống với nhau rất bình dị, cho dù là con của một nghệ sĩ nổi tiếng nhưng cuộc sống của Hsiao Yen như một nữ sinh bình thường, hàng ngày cô tự đến lớp. Hsiao Yen luôn chan hòa với mọi người, sẵn sàng giúp người khác khi họ cần. Mẹ Pai Binh Binh luôn giáo dục con những điều tốt, nhưng cũng cảnh báo cô con gái nhỏ chớ nên quá tin người.

Cuộc sống của Hsiao Yen có lẽ sẽ cứ êm đềm như vậy nếu không có thảm kịch xảy ra vào năm cô bé 17 tuổi. Sự việc kinh hoàng này đã thay đổi cả cuộc đời hai mẹ con bà Pai Bing Bing.

Những cuộc gọi lạ

Vào 14- 4-1997, như thường lệ, Pai Hsiao Yen chuẩn bị đến trường. Bà Pai không thấy điều gì lạ ở cô con gái, bà luôn nghĩ những gì tốt đẹp nhất cho cô con gái bé bỏng của mình. Tuy nhiên, không phải không có những phút thoáng lo lắng cho Hsiao Yen.

Quả vậy, khoảng 4h chiều cùng ngày, bà Pai bỗng nhận được một cuộc điện thoại gọi từ số lạ. Bà nhấc máy lên nghe, một giọng nói khàn khàn, lè nhè của một người đàn ông say rượu. Hắn ta yêu cầu bà đến một nghĩa trang ở trong bãi chơi gôn Chang Geng, để lấy lại đồ của con gái.

Sự hoảng sợ bao trùm lên căn phòng, ngay lập tức những người xung quang Pai Binh Binh gồm đạo diễn và anh trai cô nghĩ đến viễn cảnh xấu rằng Hsiao Yen có thể đã bị bắt cóc.

Pai Hsiao-Yen bị giết năm 1997

Mặc dù tên giấu mặt đã cảnh cáo bà Pai không được báo cảnh sát, nhưng không còn cách nào khác và trong cơn tuyệt vọng, bà đành phải nhờ đến sự giúp đỡ của họ. Sân gôn Chang Geng là một khu vực rất rộng lớn. Do trời đã tối nên dù đã dò dẫm hơn 4 tiếng đồng hồ, họ vẫn không tìm thấy gì.



Trong cơn tuyệt vọng, bà Pai chợt nhìn thấy một chiếc túi ni lông, bên trong có đựng một hộp cơm trưa của Hsiao ở ngay gần lối vào. Để không lưu lại dấu vân tay, bà Pai dùng một đôi đũa kiểm tra chiếc hộp. Ánh sáng lờ mờ từ những chiếc đèn pin chỉ giúp bà thấy được bên trong hộp là một vật gì đó nho nhỏ. Nhẹ nhàng dùng đôi đũa gắp nó ra để quan sát kỹ hơn, bà Pai kinh hoàng khi nhìn thấy một ngón tay út.

Hôm sau, bà Pai nhận được một cuộc gọi khác, trong đó, người ở đầu dây kia đòi 5 triệu USD tiền chuộc để Hsiao Yen được trở về nhà an toàn. Bà Pai Bing Bing mong muốn cứu được con gái nên đã chuẩn bị tiền, nhưng bọn bắt cóc năm lần, bảy lượt chưa chịu hẹn gặp, do lo sợ có cảnh sát theo dõi. Mặt khác, phía cảnh sát vẫn chưa thể tìm ra số điện thoại của bọn bắt cóc, do chúng sử dụng nhiều số điện thoại khác nhau cho các cuộc gọi.

Những kẻ nghi vấn

Sau hai tuần tập trung “săn” các số điện thoại của bọn tội phạm, cảnh sát đã lần ra tên Lin Chung Sheng được một đối tượng khả nghi, từng có tiền án trộm cắp tài sản. Lin đã gọi nhiều cuộc điện thoại đến một đối tượng khả nghi khác, tên là Chen Jing Xing. Cảnh sát đã có đầy đủ hồ sơ về 2 đối tượng, Chen có tiền án về tội bắt cóc, bạo hành, cưỡng bức và từng ngồi tù chung với Lin một thời gian.

Tiếp tục rà soát các cuộc gọi lẫn nhau của chúng, cảnh sát tìm thấy một đối tượng khả nghi nữa, tên là Gao Tian Ming. Giống như Lin và Chen, Gao cũng từng vào tù ra tội. Sau khi được tha, chúng họp lại với nhau thành những bạn “cùng tối”. Chúng lại “ngựa quen đường cũ”, họp thành nhóm tội phạm chuyên trộm cắp, bắt cóc và tống tiền.