Loạt nhân vật rời khỏi Nhà Trắng dưới thời Tổng thống Trump

Ngày 20-12-2018: Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis tuyên bố từ chức Ngày 15-12-2018: Bộ trưởng Nội vụ Ryan Zinke Ngày 8-12-2018: Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly Ngày 14-11-2018: Phó Cố vấn an ninh quốc gia, bà Mira Ricardel Ngày 7-11-2018: Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions Ngày 9-10-2018: Bà Nikki Haley, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Ngày 29-8-2018: Cố vấn Nhà Trắng Don McGahn Ngày 12-7-2018: Giám đốc các vấn đề pháp lý của Nhà Trắng Marc Short Ngày 5-7-2018: Scott Pruitt, người đứng đầu Cơ quan Bảo vệ môi trường Ngày 29-6-2018: Tom Homan, quyền Giám đốc Cơ quan Di trú và hải quan Ngày 19-6-2018: Joe Hagin, Phó Chánh văn phòng Nhà Trắng Ngày 2-5-2018: Ty Cobb, luật sư Nhà Trắng Ngày 10-4-2018: Tom Bossert, Cố vấn an ninh nội địa Ngày 28-3-2018: Bộ trưởng Cựu chiến binh Mỹ David Shulkin Ngày 22-3-2018: H.R. McMaster, Cố vấn An ninh quốc gia Ngày 13-3-2018: Ngoại trưởng Rex Tillerson (ảnh trái) Ngày 6-3-2018: Gary Cohn, Giám đốc Hội đồng kinh tế quốc gia Ngày 28-2-2018: Hope Hicks, Giám đốc Truyền thông Nhà Trắng Ngày 7-2-2018: Thư ký Nhà Trắng Rob Porter Ngày 29-1-2018: Phó Giám đốc Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) Andrew McCabe Ngày 21-12-2017: Phó Chánh văn phòng Nhà Trắng Rick Dearborn Ngày 18-8-2017: Steve Bannon, Chiến lược gia Nhà Trắng (ảnh phải) Ngày 18-8-2017: Carl Icahn, Cố vấn đặc biệt của Tổng thống Donald Trump Ngày 21-7-2017: Sean Spicer, Thư ký báo chí Nhà Trắng Ngày 9-5-2017: James Comey, Giám đốc Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) Ngày 30-3-2017: Katie Walsh, Phó Chánh văn phòng Nhà Trắng Ngày 13-2-2017: Michael Flynn, Cố vấn An ninh quốc gia Nhà Trắng

