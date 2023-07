Bão Talim (bão số 1) vẫn đang di chuyển trên Biển Đông và đang tiến dần về phía Tây hướng tới đảo Hải Nam của Trung Quốc.



Việc các nước châu Á đồng loạt cảnh báo mưa lũ do ảnh hưởng bão Talim cho thấy, cơn bão đầu tiên của năm 2023 trên biển Đông có diễn biến khá phức tạp.

SCMP cho biết, Talim có nghĩa là "nhọn" trong tiếng Tagalog, còn ở Philippines thì Talim được gọi là Dodong. Cơn bão này đã làm ảnh hưởng đến hơn 1.600 người ở Philippines, theo trang Philstar, chủ yếu do lở đất và ngập lụt.



Riêng tại Việt Nam, theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, vào lúc 4h sáng ngày 17/7/2023, bão số 1 có sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (103-133km/giờ), giật cấp 15. Bão đang cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 340km về phía Đông Đông Nam. Biển động dữ dội.

Trước đó, Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia dự báo, ngày 17/7 sẽ là ngày bão số 1 đạt sức gió mạnh nhất, tuy nhiên, theo dự báo mới nhất của Trung tâm, bão số 1 có khả năng mạnh hơn nữa vào ngày 18/7. Dự báo, bão có khả năng đổ bộ đất liền nước ta vào 16h cùng ngày trên vùng ven biển tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng.

Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia đưa ra cảnh báo mưa lớn do ảnh hưởng từ hoàn lưu của bão số 1: Từ đêm 17/7 đến ngày 20/7, ở khu vực Bắc Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 500mm. Sóng biển có thể cao từ 3-5m.

Dự báo đường đi của bão số 1. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Việt Nam. Trên website của mình, Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia liên tục phát đi những bản tin liên quan đến bão số 1 để người dân nắm rõ tình hình và đề phòng chống bão. Nhiều nước châu Á phát đi cảnh báo Cục Khí tượng Malaysia (MetMalaysia) đã đưa ra khuyến cáo về cơn bão nhiệt đới nghiêm trọng Talim, cách Kudat, Sabah khoảng 1.327 km về phía Tây Bắc. Trong thông báo hôm chủ nhật (16/7), MetMalaysia cho biết tâm bão được phát hiện ở tọa độ 18,8 độ vĩ Bắc và 116,1 độ kinh Đông, cách Hong Kong (Trung Quốc) khoảng 451km về phía Đông Nam. Cục cũng cho biết, qua quan sát lúc 8h, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10km, tốc độ tối đa có thể đạt 92km/h. Tình trạng này có thể gây ra gió mạnh và biển động trên vùng biển ngoài khơi Biển Đông. Cục Khí tượng Thái Lan (TMD) cũng phát đi cảnh báo mưa to từ ngày 16 đến 20/7 do ảnh hưởng của bão Talim. Cục Khí tượng Thái Lan cho biết, mưa lớn dự kiến sẽ kéo dài trên cả nước từ ngày 19/7 cho tới đầu tuần sau, đồng thời khuyến cáo người dân sinh sống dọc theo các tuyến đường thủy tự nhiên và gần các khu vực đồi núi đề phòng lụt lội, lũ quét và sạt lở đất do mưa lớn. Cục Khí tượng Thái Lan (TMD) cũng phát đi cảnh báo mưa to từ ngày 16 đến 20/7 do ảnh hưởng của bão Talim. Ảnh minh họa: Thai PBS

Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc (NMC), Talim trở thành cơn bão đầu tiên đổ bộ vào Trung Quốc vào năm 2023 khi nước này bước vào thời kỳ chống lũ quan trọng. NMC phân loại bão Talim là một cơn bão nhiệt đới nghiêm trọng, Global Times đưa tin.

Các cơ quan chính quyền ở các thành phố và quận ven biển nước này đã được yêu cầu kêu gọi tất cả các tàu thuyền quay trở lại cảng để tránh gió, duy trì và củng cố các cơ sở nuôi trồng thủy sản, tăng cường kiểm tra đê biển, và các cơ sở khác, đồng thời gia cố và dỡ bỏ kịp thời xử lý rủi ro đê biển ở những khu vực yếu, nguy hiểm.

Hong Kong (Trung Quốc) hôm qua (26/7) đã đưa ra cảnh báo T8 đầu tiên của năm nay khi chịu ảnh hưởng của bão Talim. Cảnh báo T8 là khi sức gió ở khoảng 63 - 117 km/h (gió giật lên tới 180 km/h) và có mưa to. Trước khi có mưa bão, Hong Kong đã ra cảnh báo “thời tiết rất nóng”, nhiệt độ lên cao đến khoảng 33oC.

Gió mạnh do bão Talim đã làm đổ nhiều cây, giật tung một số biển hiệu lớn trên các tòa nhà ở Hong Kong. Một phụ nữ bị thương do cây đổ vào người. Hãng hàng không Hong Kong Airlines đã hủy một vài chuyến bay ngày hôm nay (17/7). Hầu hết các cơ quan, công ty và tất cả trường học đều đóng cửa, người dân được khuyên nên ở trong nhà, trừ những trường hợp đặc biệt.