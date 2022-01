Các nước châu Á đón năm mới Nhâm Dần: Vui vẻ nhưng không chủ quan

Nhiều quốc gia châu Á như Trung Quốc, Philippines, Singapore, Hàn Quốc,... đã đón năm mới xuân Nhâm Dần vào đêm qua theo âm lịch. Tuy nhiên tại nhiều quốc gia, dịch bệnh COVID-19 đã khiến các hoạt động vui chơi giải trí bị giới hạn, không khí đêm giao thừa vẫn rất nhộn nhịp, nhưng không thể vì đó mà chủ quan, lơ là. Tại Philippines, lễ hội giao thừa, mừng năm mới Nhâm Dần vẫn diễn ra khá nhộn nhịp tại các khu phố người Hoa, tuy nhiên, nhiều hoạt động vui chơi, giải trí đã bị chính quyền địa phương hạn chế. Trong khi đó tại Singapore, nhiều tuyến phố chính đã được trang hoàng lộng lẫy, các hoạt động văn hóa, giải trí vẫn sẽ được tổ chức để chào mừng năm mới. Tuy nhiên, nhà chức trách địa phương vẫn lưu ý người dân và du khách chú ý đề phòng dịch bệnh, không nên ra khỏi nhà nếu cảm thấy trong người không được khỏe. Thậm chí, giới chức Singapore còn khuyến cáo ngay cả những người có xét nghiệm âm tính với COVID-19, nhưng không có tình trạng sức khỏe tốt, vẫn nên đón năm mới ở nhà để đảm bảo an toàn. Ở Hàn Quốc, các hoạt động văn hóa vẫn được diễn ra ở quy mô nhỏ, tuy nhiên chính quyền đã cấm tụ tập trên 6 người ở nơi công cộng, nhà hàng và quán cafe sẽ buộc phải đóng cửa vào 21h tối giao thừa. Nhà chức trách Hàn Quốc cũng kêu gọi người dân hạn chế di chuyển, hạn chế về quê, đi du lịch trong dịp tết. Các chuyên gia dự báo, dòng người du xuân ở Hàn Quốc có thể khiến COVID-19 bùng phát trở lại. Tại Trung Quốc - quốc gia đón Tết âm lịch lớn nhất thế giới - sắc đỏ tràn ngập mọi tuyến phố. Với 1,4 tỷ người dân Trung Quốc, đây là kỳ nghỉ lễ quan trọng nhất trong năm. Bên cạnh các hoạt động lễ hội được tổ chức tại nhiều địa phương, chính quyền cũng khuyến cáo người lao động xa nhà hạn chế về quê, thậm chí ở nhiều vùng, lệnh cách ly tập trung sẽ được áp dụng để hạn chế dòng người đổ về quê ăn tết. Tuy nhiên, các hoạt động vui chơi giải trí vẫn thu hút rất nhiều người tham gia, nhiều người trong số họ đã lựa chọn không về quê đón Tết, vừa để đảm bảo an toàn cho bản thân, vừa để đảm bảo an toàn cho gia đình. Nguồn ảnh: TH.

