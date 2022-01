Tổng thống Nga Vladimir Putin đón Tết có gì đặc biệt?

Do công việc bận rộn, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng không ít lần phải đón Tết xa nhà. Chẳng hạn như, vào ngày 31/12/2013, Tổng thống Putin đích thân tới Khabarovsk, nơi trước đó đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi trận lũ lụt khiến 32.000 người dân địa phương phải sơ tán. Ảnh: Reuters. Có mặt tại Khabarovsk, nhà lãnh đạo Nga hỏi thăm tình hình người dân và chúc Tết họ, đồng thời kiểm tra nơi ở mới cho những cư dân bị ảnh hưởng. Ảnh: Russia Beyond. Nếu không có lịch trình làm việc, Tổng thống Putin thích đón Tết ở nhà cùng người thân và bạn bè, Thư ký báo chí Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết hồi năm 2019. Ảnh: Ruptly. Trong kỳ nghỉ năm mới, Tổng thống Nga Putin thích dành thời gian chơi thể thao như trượt tuyết, khúc côn cầu trên băng hay bơi lội. Ảnh: Kremlin. Khúc côn cầu là một trong những môn thể thao yêu thích của ông Putin. Ảnh: Kremlin. Hồi năm 2018, nhà lãnh đạo Nga đón năm mới tại nhà và sau đó tới Siberia. Ảnh: Time. "Đó chỉ đơn giản là thói quen truyền thống. Thành thực mà nói, tôi không thích đi du lịch bất cứ đâu (nước ngoài). Tôi đã dành kỳ nghỉ năm mới ở nhà và sau đó đến Siberia vài ngày. Ở đó thực sự rất lạnh (-33 độ C), nhưng tôi thích nơi đó", Tổng thống Putin chia sẻ về kỳ nghỉ Tết năm 2018. Ảnh: Kremlin. Tổng thống Putin cho biết ông đón năm mới 2022 cùng gia đình. Tổng thống Nga còn nói đùa rằng ông ngồi để xem bản thân đọc bài phát biểu đầu năm mới hàng năm phát sóng trên truyền hình. Ảnh: BBC Tổng thống Putin cũng tiết lộ rằng ông thường tự tay chọn quà năm mới cho các cháu. “Tôi không trực tiếp đi mua, nhưng ngày nay mọi người có thể chọn quà qua nhiều kênh khác nhau”, ông Putin nói. Ảnh: Sputnik News. Mời độc giả xem video Tổng thống Vladimir Putin sau 2 thập kỷ dẫn dắt nước Nga. Nguồn: VTV TSTC.

