Nhan sắc xinh đẹp của phát ngôn viên Nhà Trắng trẻ nhất lịch sử

Karoline Leavitt sinh ngày 24/8/1997 tại bang New Hampshire, Mỹ. Ở tuổi 27, cô trở thành Thư ký báo chí Nhà Trắng trong chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Fox. "Karoline Leavitt thông minh, cứng rắn và đã chứng tỏ mình là một người giao tiếp cực kỳ hiệu quả. Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng cô ấy sẽ xuất sắc trên bục phát biểu và giúp truyền tải thông điệp của chúng tôi đến người dân Mỹ khi chúng ta làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại", ông Trump nói khi thông báo về quyết định chọn Karoline Leavitt làm Thư ký báo chí Nhà Trắng hồi tháng 11/2024. Ảnh: hindustantimes.com. Được biết, cô theo học tại Đại học St. Anselm ở New Hampshire, từng viết cho tờ báo sinh viên, chỉ trích phương tiện truyền thông vì những gì cô mô tả là đối xử bất công với ứng viên Trump trong cuộc bầu cử năm 2016. Ảnh: prativad. Karoline Leavitt tốt nghiệp năm 2019 với bằng cử nhân về Truyền thông và Khoa học chính trị. Sau khi tốt nghiệp vào năm 2019, Leavitt được thực tập tại Nhà Trắng dưới thời chính quyền ông Trump nhiệm kỳ đầu. Ảnh: dailywire. Sau cuộc bầu cử năm 2020, Leavitt làm Giám đốc truyền thông cho Dân biểu Elise Stefanik (Đảng Cộng hòa-New York). Ảnh: holanews. Năm 2022, Leavitt khởi động chiến dịch tranh cử của riêng mình vào Quốc hội. Leavitt tuyên bố cô sẽ tranh cử vào Hạ viện Mỹ tại khu vực bầu cử số 1 của New Hampshire. Sau khi thua trong cuộc đua với Dân biểu đương nhiệm Chris Pappas khi đó, Leavitt đăng trên Instagram: "Chúa đóng một cánh cửa để Người có thể mở ra một cánh cửa khác. Tôi rất mong được mở nó ra". Ảnh: yahoo. Với tư cách là Thư ký báo chí quốc gia của chiến dịch tranh cử của ông Trump hồi năm 2024, Leavitt đã tháp tùng ông tới các cuộc mít tinh, sự kiện vận động tranh cử,... Ảnh: GI. Karoline Leavitt gây ấn tượng bởi cách phản biện thẳng thắn, quyết liệt trên cương vị phát ngôn viên Nhà Trắng. Ảnh: EPA. Nữ Thư ký báo chí Nhà Trắng có phong cách thời trang nữ tính, thanh lịch, phù hợp môi trường chính trị. Ảnh: The Hill. Nhiều người dân Mỹ rất ấn tượng trước tài năng của Karoline Leavitt. Ảnh: RT.Karoline Leavitt hiện có cuộc sống hạnh phúc bên người chồng hơn cô 32 tuổi, Nicholas Riccio - một doanh nhân bất động sản 59 tuổi. Ảnh: Instagram. "Đó là chuyện tình hiếm gặp, nhưng Riccio là người chồng, người cha tuyệt vời. Anh ấy luôn ủng hộ tôi, nhất là trong những khoảng thời gian biến động. Thật may mắn khi có chồng luôn đồng hành bên mình", Leavitt hạnh phúc chia sẻ. Ảnh: Instagram. >>> Mời độc giả xem thêm video: Ông Donald Trump nhậm chức Tổng thống Mỹ hồi tháng 1/2025 (Nguồn video: VTV)

