Biểu tình tại Hong Kong: Hơn 1 triệu người phản đối dự luật dẫn độ

Theo South China Morning Post, sau buổi sáng hòa bình, cuộc biểu tình ngày 9/6, phản đối dự luật dẫn độ sang Trung Quốc, đã kết thúc một cách bạo lực vào cuối ngày khi hàng trăm người biểu tình hò hét căng thẳng với cảnh sát bên ngoài trụ sở cơ quan lập pháp và trung tâm hành chính của đặc khu.

Đụng độ nổ ra vào buổi tối giữa cảnh sát và những người biểu tình tại trung tâm lập pháp và hành chính của đặc khu. Ảnh: AFP.

Cảnh sát và một số người biểu tình đã bị thương sau khi lực lượng an ninh sử dụng dùi cui và hơi cay, ngăn cản một nhóm người bịt mặt đang cố gắng xâm chiếm tòa nhà.



Sau khi cuộc tuần hành kết thúc vào lúc 22h (giờ địa phương), hai nhóm hoạt động là Student Localism và Student Independent Union kêu gọi những người biểu tình ở lại và chiếm lấy trụ sở cơ quan lập pháp.

Hàng trăm người, được cho là thành viên của hai nhóm này với nhiều người trong đó bịt mặt, vượt qua lằn ranh do cảnh sát lập ra và tìm cách tiến vào tòa nhà. Những người biểu tình cũng dỡ bỏ các tấm rào chắn do cảnh sát dựng lên và tấn công cảnh sát khi lực lượng an ninh tìm cách dựng lại những hàng rào này.

Trong sự hỗn loạn đó, một vài người biểu tình ném chai nước vào cảnh sát, cảnh sát đáp trả bằng dùi cui và hơi cay, một số người biểu tình bị khống chế và đưa đi.

Hình ảnh từ video cho thấy ít nhất một cảnh sát với vết thương ở mặt. Một người biểu tình cũng được nhìn thấy với khuôn mặt đầy máu.

Cuộc đụng độ diễn ra trong khoảng 30 phút trước khi cảnh sát chống bạo động xuất hiện và kiểm soát tình hình, đám đông nhanh chóng bị giải tán vào lúc 12h30.

Các nhà tổ chức tuyên bố hơn 1 triệu người đã xuống đường vào ngày 9/6 để phản đối dự luật cho phép dẫn độ sang Trung Quốc. Trong khi đó, cảnh sát nói rằng số người biểu tình là hơn 200.000.